Vuelven a las tareas para otro amistoso

La Albirroja retoma esta tarde los entrenamientos en Ypané, luego de la pausa que tuvo el plantel ayer. Los preparativos serán para el amistoso contra Guatemala, el domingo, el cual cerrará la serie de juegos antes del debut en la Copa América, que comenzará el 14 de este mes en Brasil.

El desempeño de la selección no fue convincente en Ciudad del Este ante Honduras. El grupo tuvo licencia ayer y hoy reanudan los trabajos para el compromiso dominical. En la ocasión, Eduardo Berizzo, el estratega, probará un equipo diferente y podría ser el que estrene frente a Qatar en la Copa América.

La movilización de hoy será en Ypané, desde las 16:00. Mañana, las tareas se cumplirán en el mismo sitio, a las 09:00. El amistoso se fijó par las 17:00 y se jugará en el Defensores del Chaco.

SUB 15

La selección nacional Sub 15 superó ayer 4-3 a Uruguay, en suelo charrúa. Fue en amistoso de preparación para el campeonato sudamericano de la categoría.

Julio Enciso, en dos ocasiones, ambos de penal; Carlos Candia y Francisco Morel fueron los goleadores guaraníes.

Para los anfitriones marcaron Anderson Duarte, Santiago Vargas y Pablo Furtado.

El duelo tuvo lugar en el estadio Valvedere. El primer amistoso, Paraguay perdió 1-0.

Comments