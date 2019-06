Can antidrogas detecta crack en allanamiento

Un can de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) logró olfatear el rastro de dosis de crack ocultas debajo de un colchón. El procedimiento fue realizado el pasado sábado, en el Km 5,5 Acaray, barrio La Blanca de Ciudad del Este.

Los aprehendidos fueron identificados como Fermín Bordón López (62) y Delia Bogado (50), quienes se dedicaban al microtráfico, según se pudo constatar mediante el can “Bono”.

Los agentes especiales llegaron al sitio y una vez ingresado a la vivienda se inició una búsqueda por todas las dependencias de la casa. Según los intervinientes, actividad parecía infructuosa hasta que dieron participación al can detector de drogas Bono. El perro ingresó a una de las habitaciones y alertó sobre la presencia de drogas ocultas en un agujero dentro de un colchón.

Durante el procedimiento fueron incautados 120 dosis de crack, un aparato celular y 1.000.000 de guaraníes con billetes de baja denominación, producto de la venta al menudeo de la drogas.

El procedimiento fue realizado bajo la coordinación de Elvio Aguilera.

