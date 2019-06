Esperan avanzar con el proyecto de la balsa

Pobladores de la comunidad de Domingo Martínez de Irala esperan que el proyecto de habilitar una balsa se pueda concretar una vez que concluya la construcción del pavimento. La obra vial genera gran expectativa de progreso en el distrito.

El proyecto de habilitar una balsa para la comunidad de Irala lleva más de 20 años esperando. En el 2016 el plan ganó fuerza, cuando una empresa brasileña demostró interés en invertir. Sin embargo, por cuestiones burocráticas hasta la fecha la idea no prosperó. “Hace tiempo que autoridades anteriores vienen luchando por habilitar el espacio, pero no consiguieron. Es una inversión muy grande y no se logró concretar nada hasta el momento. Ahora, con la construcción del asfaltado podrá ser más factible el proyecto. Vamos a tener camino de todo tiempo y vendrá más gente de los distintos municipios”, indicó el concejal Alberto Almada (PLRA).

Mencionó que el medio de transporte sería muy utilizado por pobladores de Raúl Peña, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Santa Rosa, hasta inclusive Tavapy. “Ellos van a ocupar la balsa para cruzar por la Argentina y llegar hasta el Brasil. De esa forma estarían acortando distancia. Es un trayecto más factible porque pasando por Ciudad del Este evitarán el embotellamiento de vehículos. Ese trayecto sería más rápido y fluido”, acotó.

El servicio de balsa debió ser habilitado en noviembre del año 2016. Posteriormente una serie de complicaciones en cuanto a documentos se vinieron registrando, por lo que se dilató su habilitación. Además de mejorar el crecimiento comercial de la zona, la balsa ayudará a potenciar la zona como un lugar turístico.

