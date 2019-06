Limpiar la casa

El intendente Miguel Prieto está por completar su primer mes de mandato al frente de la municipalidad de Ciudad del Este. Las primeras medidas tomadas lograron una gran aceptación no solo de la ciudadanía altoparanaense sino de la opinión pública nacional, principalmente con la desvinculación de los planilleros incorporados por la ex intendenta interina Perla de Cabral.

La administración de Prieto está con las manos atadas dado que recibió una municipalidad desastrosa por años de corrupción e ineficiencia de la mano de la pareja Zacarías-McLeod. Prieto no podrá desarrollar ningún plan ni poner en marcha obras, porque su permanencia en la administración será de apenas un año y prontamente ya comenzarán las campañas para las elecciones municipales del año 2020.

El principal desafío de esta administración fue desde un principio la promesa de transparencia, que ya se está logrando en cierta medida con algunas iniciativas. Se espera que dicho proceso vaya afianzándose. El intendente está rodeado de jóvenes profesionales destacados cada uno en sus áreas, lo que facilitará apelar al uso de la tecnología para tornar más eficiente la gestión.

Sería irracional esperar que la administración de Miguel Prieto solucione algunos problemas ancestrales de la ciudad. Lo que sí puede hace es sentar las bases para ir desmantelando las roscas corruptas que durante años operaron desde la municipalidad y que permanecen intactas, probablemente en estado de latencia, esperando el mejor momento para volver a operar.

El breve periodo de tiempo que estará esta administración a cargo de la municipalidad debe servir para comenzar el proceso de saneamiento. Ese debe ser la mayor prioridad para dejar como herencia a la ciudad por lo menos la casa ordenada.

La ciudadanía está esperando saber cómo se utilizaron los recursos de la municipalidad durante todos estos años. Quiénes fueron los responsables de las obras inservibles, las sobrefacturaciones y las construcciones precarias. ¿Los responsables de todas aquellas barbaridades no pueden irse tranquilamente a sus casas y dejar toda la podredumbre como si nada hubiese pasado?

El gobernador, Roberto González había prometido castigar a los corruptos y antes de concluir su primer año de gestión ya está logrando el descrédito ciudadano por su nula gestión contra los corruptos. Esto debe servir de referencia para Prieto de lo que la ciudadanía está esperando de sus autoridades.

