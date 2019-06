Se ensañan con joven por filmar en el puente

Un dirigente identificado como Aldo Barrios estuvo preso por casi 20 horas por hacer filmaciones en la zona primaria del puente de la Amistad. El joven fue reducido por una decena de militares, imputado y remitido al calabozo, pero una juez lo liberó anoche.

El incidente que derivó en la detención de Barrios se registró al mediodía del sábado último. El mismo estaba en el paseo central de la ruta internacional, en la cabecera del puente, lado paraguayo. Estaba realizando una transmisión en vivo y comentando que los militares y aduaneros solo persiguen a los pequeños contrabandistas y dejan pasar los cargamentos importantes.

Rápidamente se le acercó un uniformado de la Base Naval y le dijo que no podía estar en el lugar haciendo filmaciones, el joven le respondió que estaba en la vía pública. Allí se acercaron otros militares y lo rodearon, lo esposaron y lo llevaron detenido ante el Ministerio Público. Incluso fue imputado por resistencia por el fiscal de turno, Sergio Villalba.

Un grupo de abogados, entre ellos Yolanda Paredes, esposa del senador Paraguayo Cubas y jefa de Recursos Humanos de la Municipalidad de Ciudad del Este, lo acompañó y presentaron una acción de Habeas Corpus. Recién a las 14:00 de ayer fue puesto disposición de la juez penal de turno, Cinthia Garcete y la misma dispuso su excarcelación.

Barrios repudió en el ensañamiento de los militares, pues consideró que no cometió ningún ilícito para que sea tratado como un delincuente. “Lo que hice fue filmar y eso no está penado por la ley. La tierra paraguaya es todo y no de la milicia”, expresó.

ZONA PRIMARIA

Los militares alegaron que Aldo Barrios estaba en la zona primaria donde no pueden permanecer personas ajenas a la función aduanera. Dijeron que como le pidieron salir del lugar y se resistió, tuvieron que detenerlo.

La zona primaria del puente de la Amistad, lado paraguayo permanece repleta de personas extrañas, entre ellas una gran cantidad de vendedores ambulantes que convierten el lugar en un mercado.

Además allí están personas particulares que hacen de “campana” a los contrabandistas el momento oportuno para cruzar con las mercaderías ilegales.

