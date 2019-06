Camaristas se prestan a jugada de Zacarías Irún

Los camaristas Aniceto Amarilla, Isidro González y Mirian Meza, miembros del Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este, se prestan a la jugada del imputado Javier Zacarías Irún (ANR) para dilatar uno de sus procesos por corrupción.

Desde abril pasado los camaristas tienen la causa N° 13/2019 caratulada “Sandra McLeod de Zacarías y otros s/ Lesión de confianza” para resolver varias chicanas planteadas por el senador Zacarías.

Zacarías pidió la nulidad del caso al alegar que el fiscal René Fernández estaba recusado cuando presentó la imputación. Además, solicitó la nulidad de la resolución por la cual la jueza Teresita Cazal había pedido el desafuero de Zacarías al Senado.

En audios filtrados el senador había anunciado que maniobrará para dilatar el proceso. La Fiscalía contabilizó 21 planteamientos dilatorios del clan Zacarías.

Los camaristas también coodyuvaron a extender el proceso por la falta de resolución de incidentes con celeridad.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva de Zacarías en la causa N° 13/2019, tras filtrarse audios que evidenciaban que influía en otros procesados para obstruir la investigación. Pero el requerimiento fiscal aún no fue estudiado debido a las chicanas.

Zacarías y su esposa exintendenta Sandra McLeod están imputados bajo sospecha de usar el presupuesto de la Municipalidad para su campaña electoral. Otros siete están procesados en la causa.

Evidencia de anuncio de las chicanas

Un audio de una conversación con Javier Zacarías y Juan Sanabria, exdirector de Prensa de la Municipalidad, revela la presión del senador para dilatar el proceso en su contra. “Si es por nosotros tiene que llegar hasta después del Gobierno de Marito”, dijo.

Sanabria: a nosotros nos pidieron (Fiscalía) los papeles contables. Nosotros no entregamos más, porque eso pidió antes de imputarnos. Después de imputarnos qué lo que vamos a colaborar, ahí nos tiene que si quiere allanarnos o no sé.

– Zacarías: por eso la imputación es buena también. Porque ahora cada uno juega su partido. Hay que dejar que se acumule toda la evidencia y de acuerdo eso nosotros vamos a hacer la defensa. Por eso es que los abogados no le hacen declarar aún a… Por eso vamos a mirar primero cuál es el tema…

– Sanabria: yo quiero coordinar contigo para que no metamos la pata. Que nadie cague a nadie con su declaración.

Zacarías: que nadie le cague a nadie. Lo fundamental es que el pago tenía que llegar donde tenía que llegar y que el servicio se haya hecho. El resto que parientes, amigos no es pecado…

– Sanabria: lo que sí es hay que tardar esto. No tiene que avanzar rápido..

– Zacarías: por supuesto, y nosotros estamos dilatando y todo vamos a dilatar. Si es por nosotros tiene que llegar hasta después del Gobierno de Marito

– Sanabria: Marito en seis meses empieza a tambalear. Y no sabés en un año cómo va a estar…

– Zacarías: claro, ese es todo un tema…

