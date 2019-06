Vaesken dejó Añetete por falta de zoquetes en Itaipú

El gobernador Roberto González Vaesken (ANR) se retiró de Colorado Añetete porque el presidente Mario Abdo Benítez no otorgó cargos en Itaipú a sus seguidores, según admitió un dirigente.

González Vaesken anunció la semana pasada a sus dirigentes, a través de grupos de WhatsApp, que abandonaba Añetete por “falta de respuesta” del Gobierno de Abdo Benítez.

“Por la presente renunció al movimiento por no tener respuesta para el departamento. Agradezco la oportunidad”, fue el escueto mensaje de González Vaesken dirigido a sus dirigentes. Desde entonces se llamó a silencio sobre su retirada de Añetete.

Aníbal Silva, dirigente colorado que responde a González Vaesken, indicó que la dirigencia de base respalda la decisión del gobernador.

El dirigente de base indicó que la salida de Vaesken de Añetete fue por la falta de acciones del Gobierno de Abdo Benítez frente a la crisis comercial en Ciudad del Este.

Silva sostuvo que la decisión también fue motivada por falta de espacio en Itaipú y otros entes públicos para la dirigencia de Alto Paraná.

Silva comentó que el gobernador entregó al Presidente los pedidos de cargos para la dirigencia. Sin embargo, no se tuvo una respuesta favorable.

El dirigente de base refirió que espera que Abdo Benítez llame al gobernador para reanudar las conversaciones.

En la víspera González Vaesken viajó a Asunción para reunirse con otros gobernadores y permanecerá en la Capital hasta el viernes. No se descarta un encuentro con Abdo Benítez.

