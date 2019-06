Zona de coima

La Aduana del puente de la Amistad es sin duda uno de los lugares de corrupción más emblemático del país. Toneladas de contrabando pasan diariamente con la complicidad de los funcionarios quienes deberían encargarse del control.

El fin de semana la zona de Aduanas fue precisamente escenario de un incidente entre un joven que estaba realizando filmaciones y los militares que reaccionaron de forma vehemente, lo rodearon y lo tuvieron preso por casi 20 horas.

Llama la atención la desproporcionada reacción de los militares de la Base Naval por la presencia de un joven en el lugar, considerando que la zona primaria del puente parece un mercado por la gran cantidad de vendedores ambulantes, guías de compras y funcionarios públicos que no tienen la función aduanera.

Esta informalidad es el reflejo de cómo se maneja uno de los puestos aduaneros más importantes del país. De nada sirve hacer cambios de administradores y jefes cada vez que ocurre algún escándalo, pues los esquemas de corrupción permanecen intactos.

El contrabando en Ciudad del Este se ha convertido en una práctica común y natural, al punto de que no es reprochado por la mayoría de la sociedad. Se convirtió para mucho en un trabajo más, en un sustento diario del que se aprovechan los pseudocontroladores. Teniendo en cuenta este contexto, se debe analizar a profundidad qué acciones tomar. Es claro que si no se ofrece alguna alternativa ocupacional, en términos de puestos de trabajo, las familias que viven de contrabando lo seguirán haciendo, pueden cambiar de métodos, medios, formas pero no van a dejar la actividad porque es lo que les da comer.

Estas represiones esporádicas, incautaciones discriminadas y el festival de coima para el flujo de mercadería ilegal sólo beneficia a unos pocos, y en la mayoría de los casos solo sirve para aumentar el monto de la coima.

Se deben poner las cartas sobre la mesa, admitir que gran parte de la economía de la ciudad se mueve a base del contrabando, que hay productores que se ven seriamente perjudicados mientras otros se llenan los bolsillos y en base a estas consideraciones iniciar un proceso en busca de alguna salida al problema. El fomento de la ilegalidad a la larga se convierte en un peligro para toda la sociedad y la vigencia del Estado de derecho.

