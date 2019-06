Avanza pacto abdo-carto-llanista para mesa directiva del Congreso

Reunidos en la residencia de su líder, la bancada de Honor Colorado analiza la conformación de la mesa directiva en ambas cámaras del Congreso. Pedro Alliana dijo que la intención es respetar los pactos para darles gobernabilidad a todos los sectores.

En el encuentro estuvo Horacio Cartes, el diputado Justo Zacarías Irún, entre otros. Alliana explicó que además de la conformación de dicha mesa, el pacto con los abdistas incluye que estos puedan participar de la Comisión Ejecutiva y de las sesiones del pleno de la Junta. “Esta es una reivindicación justa hacia el Movimiento Honor Colorado, para poder nosotros hoy administrar un poder del Estado, también solicitamos reivindicar a algunos funcionarios que injustamente fueron apartados de sus cargos”, mencionó.

El diputado considera que respetar los acuerdos establecidos sería un gesto importante para ir fortaleciendo la unidad y que esta “permee” hacia el interior del partido para enfrentar con más fuerza las próximas elecciones municipales.

En otro punto negó que se hayan tratado algunos “pactos de impunidad” y recalcó que buscarán evitar que en otros municipios ocurra lo mismo que en Ciudad del Este (CDE) donde la intendencia quedó en manos de la oposición, luego de que Sandra McLeod de Zacarías haya sido destituida por corrupción.

De respetarse el pacto abdo-carto-llanista, según lo expresado por Alliana, en el Senado irá como presidente el liberal Blas Llano y en Cámara de Diputados el colorado cartista Pedro Alliana, actual presidente de la ANR.

CANDIDATURAS

Sobre presentar a Martín Arévalos como candidato de Honor Colorado a la intendencia de Asunción manifestó que hay un sector del movimiento que apoya esto, pero que aún están trabajando en un consenso.

“Ojala se pueda dar un acuerdo en todos los municipios del país para no desgastarnos en las internas y si no hay acuerdo tratar de hacer campañas limpias para que estemos fuertes y unidos para la elecciones generales”, señaló.

Con relación a las elecciones municipales descartó que pueden tener un candidato único como partido.

Sin embargo consideró que se puede tener una mayoría significativa sin llegar a internas demasiado “sangrientas”.

“El acuerdo se veía venir”

El diputado altoparanaense Jorge Brítez (independiente) manifestó que una alianza entre todos los sectores del coloradismo se veía venir, pues deben asegurar la gobernabilidad.

Por otra parte, dijo que espera que este pacto no pase más allá que el Congreso y no frene los procesos de depuraciones en las instituciones municipales.

Recordó que en su momento había dado su apoyo a su colega colorado Miguel Cuevas, porque apoyó la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, pero que esta vez lo más probable es que se abstenga si se presenta un candidato de pacto.

“En mi caso oficialmente nadie se acercó a pedir votos y tampoco mi voto cambiaría nada. Una vez que se oficializan los nombres vamos a analizar la situación pero lo más probable es que me abstenga”, expresó.

“Se están abroquelando“

El concejal municipal de Ciudad del Este Herminio Corvalán (Tekojoja) considera que los parlamentarios se están abroquelando en el Congreso Nacional y se están reagrupando luego de la expulsión del diputado Dionisio Amarilla.

“Se están rejuntando, siempre se manejaron así. Esta unidad es un abroquelamiento. Los gánsteres de la política saben que si se abre ese círculo viciosos corren el riesgo de perder sus privilegios de décadas” , expresó.

Dijo además que hay temor de que las organizaciones civiles y el surgimiento de intervenciones políticas fuera de los partidos tradicionales los desplace y queden relegados”, añadió.

Sobre el gobierno de Mario Abdo Benítez señaló que no se puede desprender de los mafiosos, por lo que debe aceptar ciertas jugadas.

