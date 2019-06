Cerca de 50 niños están internados por infecciones respiratorias en CDE

Autoridades sanitarias están en alerta por la gran cantidad de niños internados en los diversos servicios de Ciudad del Este, a causa de problemas respiratorios. Las enfermedades más comunes son influenza, neumonía y bronquiolitis.

El doctor Carlos Gómez, jefe del servicio de pediatría del Hospital Regional de Ciudad del Este, confirmó que tienen a 14 niños internados, de los cuales 10 son por bronquiolitis (enfermedad que afecta a menores de dos años) y los demás a causa de otras enfermedades respiratorias.

Así también en la sala de pediatría del hospital de la Fundación Tesãi, ubicada en el Área 2, otros 16 menores también están internados por diversas complicaciones de las vías respiratorias, según los informes proveídos. La cifra de chicos internados aumenta con los informes de los demás sanatorios privados de la capital departamental.

“Esta epidemia de enfermedades respiratorias se da porque los padres envían a sus hijos a las escuelas con síntomas gripales. La recomendación fundamental es no enviar a los chicos a las instituciones educativas en esos estados, para evitar la diseminación del virus”, indicó el doctor Gómez.

El profesional mencionó que en el regional de los 14 internados, 10 son niños menores de dos años, que podrían desarrollar complicaciones. Resaltó que se están registrando varios casos de influenza, pero que hasta el momento no presentan gravedad. “La recomendación siempre es llevar a los pequeños a consultar apenas presenten fiebre u otro síntoma gripal, para seguir con los tratamientos establecidos y evitar complicaciones”, señaló.

EN ALERTA

Gómez pidió a los padres estar en alerta permanente y por sobre todo a no enviar a sus hijos a las escuelas, ante la aparición de síntomas febriles y de gripe. Además recordó que es fundamental una buena hidratación. Recomendó adoptar los hábitos preventivos que consisten en el lavado constante de manos, uso de alcohol en gel y de tapabocas en caso de presentar síntomas, además de taparse con el codo al toser. Según las estadísticas, en el Hospital Regional se registraban entre 15 y 20 consultas por infecciones respiratorias cada día, durante los primeros meses del año. La cifra aumentó a 60, desde mayo pasado, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Se habilitaron otras dos camas de contingencia en el servicio de pediatría.

