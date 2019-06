Hoy se recuerda el Día del Donante de Sangre

Con el lema “Sangre segura para todos”, se recuerda hoy el Día Mundial de la Donación de Sangre. La campaña busca sensibilizar sobre la necesidad universal de donar sangre y la importancia de que el donante pase por controles estrictos antes de su donación.

En la fecha, a nivel mundial se celebra el Día del Donante de Sangre, cuya recordación sirve para agradecer el gesto los donantes voluntarios que, sin costo alguno, permite salvar vidas, y también concienciar sobre la necesidad de donar regularmente.

Este año, el lema central de la campaña es “Sangre segura para todos”, que de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud pretende sensibilizar sobre la necesidad universal de sangre segura en la prestación de atención de salud y la función esencial que desempeñan las donaciones voluntarias en la consecución del objetivo de la cobertura sanitaria universal.

REQUISITOS PARA LA DONACIÓN

El Ministerio de Salud Pública destacó una serie de requisitos para garantizar la segura donación de la sangre.

Según las indicaciones de la cartera de salud, primeramente los donantes voluntarios son sometidos a un filtro, que es la encuesta o entrevista a fin para evitar la donación de personas que estuvieron en situaciones de riesgo de contraer enfermedades infecciosas.

Seguidamente, si pasan la entrevista, se les toma la donación, y luego se realiza el tamizaje serológico (prueba de laboratorio), para descartar VIH y otras enfermedades.

Entre otras requerimientos, se citan la presentación del documento de identidad, tener entre 18 y 65 años de edad, no haber contraído hepatitis después de los 10 años de edad, peso mínimo de 50 kg, no estar con enfermedades respiratorias u otros síntomas de enfermedad.

Además: no estar embarazada, no haber ingerido alcohol en las últimas 12 horas, no usar drogas, no presentar heridas aún no cicatrizadas. En caso de que la persona se haya hecho piercings o tatuajes, deberá esperar un año para que pueda ser donante.

Si la donación proviene de los hombres, la podrán realizar 4 veces por año, y las mujeres, 3 veces por año. El plazo mínimo entre una donación y otra es de 60 días. Para donar sangre, no hace falta estar en ayunas.

