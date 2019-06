Puenteguýpe 14 de junio del 2019

El movimiento Honor Colorado recuperó el poder en el Congreso Nacional al lograr el nombramiento de sus secuaces en la presidencia y en otros puestos de la mesa directiva. Para ello contó con los votos del oficialismo quién sabe a cambio de qué.

Ojalá que a Marito no le cueste caro este pacto y no termine arrepintiéndose de dar tanto poder a sus enemigos. De lo contrario, es probable que su mandato nunca despegue o, peor aún, no concluya.

Uno de los cómplices de robo y tortura contra un ciudadano español cantó todo, y dijo que el diputado liberal, entonces juez Trinidad, y su media toronja, la fiscala Natalia Montanía, se quedaron con la mejor tajada.

La pareja está buscando por todos los medios desacreditar esta versión, y empezaron a poner en tela de juicio a su propio cómplice. Vamos a ver qué más sale a luz, porque al parecer van a seguir tirándose los trapitos sucios y cómo estuvieron juntos en varios operativos más que dudosos. Se está poniendo negra la morcilla, mi cuate.

