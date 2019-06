Deolinda, la “señora de los gatos”

Todos la conocen como “la señora de los gatos” y en los últimos días su imagen se popularizó en las redes sociales. Se trata de una mujer que recoge gatos en la calle y los mantiene atados, esto genera el rechazo de algunas organizaciones pro animales pero otros afirman que los cuida y alimenta.

Al indagar sobre la misma surgieron varias versiones de su historia, que incluso tiene un problema mental tras ser despojada de un hijo recién nacido. Sin embargo, al hablar con ella se muestra lúcida y amigable. Su nombre es Deolinda Villalba tiene unos 40 o 50 años y vive en las calles céntricas de Ciudad del Este hace más 30 años.

Deolinda nos contó que tiene atado a los gatos para protegerlo, pues dijo que si los llegará a soltar, todos probablemente serían arrollados por algún vehículo. Además expresó que provee de agua y alimento a los felinos. “La comida me donan a mí y yo comparto con ellos. Hay una señora, extranjera, que me suele también traer comida especial y remedio para mis gatos”, explicó.

Por otro lado, comentó que no fue criada por su madre, sino que fue acogida por una mujer, domiciliada en Caacupé y estuvo con la misma hasta que esta falleció. Posteriormente fue recogida por uno de sus hermanos, pero tuvo que abandonar ese lugar por los diversos maltratos que sufría.

Fue así que la “señora de los gatos” llegó al microcentro de la capital del Alto Paraná.

Actualmente se encuentra viviendo en el paseo central, en inmediaciones de la conocida rotonda Reloj de esta ciudad. Descansa sobre un colchón viejo y húmedo, con dos bolsas de ropa, unas cajas con algunos juguetes y sus compañeros, sus gatos.

UNA MUÑECA EN BRAZOS POR 11 AÑOS

Un mesitero de la zona, que prefirió quedar en el anonimato, comentó que supuestamente Deolinda fue despojada hace unos 30 años de su único hijo, un bebé recién nacido, lo que presumiblemente la dejo con problemas mentales.

Contó además que la mujer por unos 11 años tuvo en brazos a una muñeca “tratando de probablemente llenar el vacío que le dejó su pérdida”.

Por otro lado, algunos trabajadores de la zona aseguraron que la mujer no es violenta y que “cuida y alimenta” a los animales.

Otra comerciante de la zona, que también pidió no ser identificada, lamentó la situación en la que se encuentra la mujer. Dijo que es insalubre tanto para los gatos como para ella.

Echada a palos junto con sus mascotas

En la mañana de ayer, Deolinda Villalba fue echada a palos del lugar donde cotidianamente se encuentra, por otra mujer, presumiblemente con problemas mentales y alcoholizada según testigos. “Yo corrí, no me pegó, pero les soltó a todos mis gatos”, explicó Deolinda.

La agresora, una mujer cuya identidad no trascendió y es conocida en la zona por ser violenta y agredir a quien se cruce en su camino, se encargó de tirar todas las pertenencias de Villalba e incluso agredir a uno de los felinos lanzándolo contra una furgoneta estacionada. Algunos de los testigos del violento hecho alegaron que la misma cuenta con antecedentes penales.

Por otro lado, según versiones de los trabajadores de la zona, la mujer supuestamente recibió dinero para agredir y sacar del lugar a Deolinda.

La plata presuntamente fue entregada por algunos mesiteros que se encuentran “hartos de que Deolinda junte gatos y basuras. Además ya no aguantan el fuerte olor que dejan las heces de los gatos”.

Luego del incidente, Villalba nuevamente recogió a todos sus gatos y sus pertenencias.

