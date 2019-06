Otros casos de Zacarías camino a la impunidad

Los casos de Javier Zacarías Irún se encaminan a la impunidad con la alianza abdocartollanista, según advirtió el abogado Miguel Ángel López, representante de la Asucon, tras el blanqueo del senador en la causa de enriquecimiento ilícito.

El viernes último, el juez penal de la Adolescencia Marino Méndez de forma sorpresiva y en tiempo récord rechazó un pedido fiscal de reapertura de investigación por enriquecimiento ilícito contra el senador Zacarías.

El juez Méndez alegó que Zacarías no era funcionario público. Sin embargo, los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández presentaron resoluciones firmadas por la exintendente Sandra McLeod, por las cuales Zacarías fue designado “asesor ad honorem” para cumplir funciones en la Municipalidad.

El abogado López, apoderado de Asucon (Asociación de Usuarios y Consumidores), había presentado la denuncia contra Zacarías, tras conocerse sus lujosas propiedades en Brasil, que no fueron declaradas por el senador en su declaración de bienes.

Silva resaltó que el blanqueo de Zacarías se produjo tras el pacto abdocartollanista, cuyo sector domina el Parlamento y cuenta con representantes en el Jurado de Magistrados y Consejo de Magistratura.

Silva advirtió que no sería extraño que otras causas penales de Zacarías se desestimen.

El senador Zacarías fue imputado con pedido de prisión por supuestamente encabezar un esquema de desvío en la Municipalidad, junto con su esposa McLeod. Además, el matrimonio fue procesado por ocultar sus bienes.

Los fiscales Aghemo y Fernández aún no fueron notificados sobre el blanqueo de Zacarías. Los agentes tienen la facultad de apelar en el caso.

