Crisis comercial

Cada vez que las autoridades brasileñas toman alguna medida que afecta al comercio de frontera en Paraguay, los comerciantes y empresarios se alarman. Empiezan la búsqueda desesperada de soluciones mágicas que no existen.

Afortunadamente, van emergiendo nuevos protagonistas en los diversos gremios de este rubro, quienes entienden que no se puede seguir ofreciendo solo precios bajos, pues eso significa quedar a merced de las voluntades de autoridades del otro lado de la frontera.

En los últimos días, nuevamente una posible medida del Brasil pone en peligro la vigencia del comercio en las ciudades fronterizas de Paraguay. Es que el presidente del país vecino, Jair Bolsonaro, anunció la reducción de 16% a 4% el impuesto a la importación de tecnologías, como computadoras y celulares. Estas mercaderías son los productos estrella de los comercios paraguayos, pues gracias a una tasa especial se pueden comercializar más baratos en nuestro país.

En Ciudad del Este se vienen realizando una serie de reuniones para mitigar otro posible duro golpe al comercio de frontera. En la convocatoria de ayer se notó la falta de unidad y una escasa convocatoria, pero los que asistieron coincidieron en que se debe pensar a otro nivel. Esto implica fomentar otros rubros, como la gastronomía, el turismo, la hotelería, entre otros.

Uno de los representantes de gremio, Carlos Jara, dijo una gran verdad: “Si las propias autoridades no se unen, ¿cómo se pretende que los del sector privado articulen acciones conjuntas?”. En la capital departamental persiste la puja política entre el intendente Miguel Prieto y el bloque mayoría de la Junta Municipal, lo que dificulta cualquier plan en conjunto.

Mientras las autoridades están ocupadas en su pelea de quién se lleva el crédito de tal o cual actividad, de quién tiene mayor convocatoria, entre otros, mientras cada uno por lado busca llevar agua a su molino, la economía de la ciudad cae en picada.

La situación económica de Ciudad de Este va a seguir empeorando si no se diversifican los rubros, pues el comercio de frontera ya perdió su vida útil. Y para la transformación económica se necesitará un arduo trabajo articulado entre los sectores público y privado. Es la única forma de lograr una verdadera transformación, pues se requerirá un cambio de mentalidad y, sobre todo, la cooperación de todos.

