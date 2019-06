El pacto es para renovar la Corte Suprema de Justicia, según Ovelar

El senador Silvio Ovelar habló sobre la terna de candidatos para nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Afirmó que lo que acordaron en el pacto abdollanocartista era elegir al mejor postulante.

“Lo que forma parte del acuerdo es renovar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con los mejores candidatos. No nos equivocamos en la elección de los otros ministros y hoy estamos ante un nuevo desafío: Elegir bien a quienes hoy son ternados”, refirió el camarista con relación a la elección del reemplazante del exministro de la Corte José Raúl Torres Kirmser.

La elección con celeridad y la tendencia de voto dependerá mucho del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, según expresó. Sostuvo que tal vez durante su periodo ya no se realice la elección ya que le quedan 15 días más como presidente de la Cámara de Senadores.

El Consejo de la Magistratura remitió ayer la terna al Senado. La misma está conformada por la exjueza Carolina Llanes y la camarista Alma Méndez, supuestamente candidatas del oficialismo. El tercer integrante es el camarista Linneo Ynsfrán, ligado presuntamente al cuestionado senador colorado Juan Carlos Galaverna.

Ovelar respondió con evasivas a las consultas sobre el supuesto respaldo que tendría Carolina Llanes, una de las ternadas, por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. También evitó responder sobre el supuesto apoyo del vicepresidente, Hugo Velázquez, a Alma Méndez . “Lo cierto es que los tres candidatos son muy buenos, el Consejo de la Magistratura (CM) ha cuidado mucho los detalles al seleccionar personas con un buen currículum (…) cualquiera de los tres podría honrar la alta magistratura de la Nación”, subrayó.

Asimismo, defendió a Linneo Ynsfrán, ligado presuntamente al cuestionado senador colorado Juan Carlos Galaverna y a quien Horacio Cartes había descartado en su momento. “Hoy el escenario es nuevo (…) va a generar todo tipo de debates en el Senado”, argumentó.

Sobre Llanes señaló que cuenta con un perfil apropiado para el cargo ya que es una referente del Derecho. No habló sobre Alma Méndez.

Remarcó que con el pacto abdollanocartista, que lo que llevó a él como presidente del Congreso, se tomaron muy buenas decisiones y que así será al elegir al nuevo integrante de la CSJ.

