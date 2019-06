Llevaron equipo de IPS de CDE a otro hospital

Funcionarios del IPS de Asunción llevaron ayer todo el equipo del Arco en C, que pertenecía al hospital regional de Ciudad del Este. Desde la institución señalaron que el hospital cuenta con otra unidad y que hay carencia en otros hospitales.



Ayer, funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) de Asunción llevaron a la capital el Arco en C, un dispositivo especializado de imágenes de Rayos X , utilizado para cirugías traumatológicas. La información por las redes sociales generó malestar a decenas de asegurados que reclamaron la situación. “No tienen porqué llevar este equipo que es de nuestro hospital. Vienen a quitarnos algo propio, sabiendo que las necesidades aquí son múltiples”, manifestó en un comentario una internauta.

La directora del IPS de CDE, Dra. Ana Jara, explicó que la institución poseía dos equipos de Arco en C, uno nuevo y otro viejo y averiado y aclaró que sólo uno de los aparatos fue llevado para su reparación correspondiente. “Tenemos dos quirófanos, dos Arcos en C, pero no se pueden usar dos Arcos en C en el mismo momento. Mientras otros hospitales no tienen ni un solo equipo. Este es el único departamento que cuenta con dos aparatos iguales”, indicó, dando a entender que el equipo será reparado y posteriormente enviado a algún servicio del IPS de otro departamento, que requiera del mismo.

La profesional especificó que un nuevo Arco en C se queda en la institución para ser utilizado en el servicio traumatológico y confirmó que las cirugías no se verán afectadas. En el hospital se hacen 2 o 3 cirugías traumatológicas por día. Además mencionó que se queda el equipo de artroscopio, utilizado para cirugías por videolaparoscopía.

Hace unos meses el gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, con apoyo del sector privado y jubilados de la previsional, habían impedido que se lleven esos equipos hasta Asunción. Según los antecedentes el día en que se fijó llevar algunos aparatos del IPS de CDE hasta Central, el líder departamental llegó a la sede regional de la previsional para exigir que no sean trasladados los costosos equipamientos del centro hospitalario a la capital del país, que en principio había sido ordenado por el presidente de la previsional, Armando Daniel Rodríguez.

Tras esa medida, se suspendió el traslado de los equipamientos, sin embargo ayer, una comitiva llegó de Asunción, desmontó los equipos para el traslado a la capital.

Comments