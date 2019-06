Puenteguýpe 20 de junio del 2019

Ni corto ni perezoso, los diputados aprobaron ayer la ley del autoblindaje, mediante el cual doblaron la cantidad de votos necesarios para la expulsión de un parlamentario con la pérdida de investidura.

Sin embargo, no es impedimento para seguir sacando a los impresentables del Congreso Nacional . En la lista de espera están burrillo Portillo, el senador del Edén, la planillera de Minga Guazú, entre otros.

No es el único aumento que los parlamentarios regalaron ayer a la ciudadanía, pues también se aprobó el paquete de leyes de la Reforma Tributaria con los cual se incrementaron una serie de impuestos.

Un negro panorama se avecina para el juez Marino Méndez. No contento con todos los favores a los Zacarías ahora se dedica a blanquearlos. Ahora tendrá a verse a todas las denuncias que se están presentando en su contra.

Vamos a ver su padrinazgo es lo suficientemente fuerte para que pueda salvarse de la investigación…

