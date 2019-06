Advierten que no será fácil acabar con herencia de los Zacarías en CDE

Romper lo que dejan los Zacarías no será fácil, advirtieron durante un panel sobre perspectiva política y económica para los próximos años. La analista, Estela Ruiz Díaz, dijo que esto se debe a la contaminación de las instituciones públicas.

La organización Desarrollo en Democracia (Dende) socializó la perspectiva 2019-2019 anoche en Ciudad del Este, ante una importante cantidad de participantes. Estuvieron como panelistas, Estela Ruiz Díaz, Alberto Acosta y Hilton Giardina.

Ruiz Díaz manifestó durante su exposición que el principal desafío para Ciudad del Este es romper lo que dejaron los Zacarías. “Acá ustedes tienen una experiencia de cómo uno se puede adueñar del poder durante dos décadas. No sólo gobernaron políticamente sino coartaron todas las instituciones del Estado y romper eso después de mucho tiempo es muy difícil”, expresó.

También dijo que raíz de la corrupción endémica aparecen figuras como el senador Paraguayo Cubas que gana adeptos, pues la indignación de la ciudadanía es tanta que ya no importan las formas para combatirlas.

En otro momento destacó la participación ciudadana, pues nunca hubo tanta expulsión de parlamentarios en un mismo periodo. Sin embargo, alertó que no se puede permitir un retroceso.

En cuanto al gobierno de Mario Abdo Benítez manifestó que por su forma gobierno transmite falta de liderazgo.

ECONOMÍA

Hilton Giardina, explicó en cuanto a la economía, que la cotización el dólar se mantendrá dentro del margen esperado en los próximos años. Advirtió que una intervención para mantener “un falso dólar bajo” podría resultar en consecuencias muy graves y terminar en la misma situación de crisis de Brasil y Argentina.

BAJO CRECIMIENTO

Por su parte, Alberto Acosta dijo que América Latina está creciendo muy poco, en relación al crecimiento global.

“El mundo se mueve más rápido que América Latina. Además de que estamos retrasados el mundo crece más que la región y se debe a dos países: Brasil y Argentina”, señaló.

Desde hace algunos años la organización Dende trae a Ciudad del Este su ciclo de charlas con profesionales preparados para exponer las perspectivas económicas y políticas a nivel regional y nacional.

