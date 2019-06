Nadie sabe cuándo arrancarán los trabajos para el nuevo puente

A más de 40 días del inicio oficial de la construcción del Puente de Integración, entre Paraguay y Brasil, los trabajos no arrancan aún. Directivos de Itaipú afirman no saber en qué fecha comenzarán las actividades en campo.

El 10 de mayo del año en curso se realizó el acto central de colocación de la piedra fundamental para el segundo puente con Brasil en la zona de las tres fronteras. En aquella ocasión, las autoridades de ambos gobiernos dieron el inicio oficial de las obras, hacia el lado brasileño, afirmando que en pocos días los trabajos estarían arrancando en campo. Sin embargo, pasaron casi dos meses, y aún no hay máquinas en la zona de obras, el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, y tampoco hay movimiento hacia el lado brasileño, según las afirmaciones.



El superintendente de Obras de la Itaipú Binacional, Eliseo Aquino, explicó que no tienen fecha precisa del inicio de los trabajos, y que dependen del consorcio Construbase-Cidade-Paulitec, responsable de la construcción del Puente de la Integración, . “Ellos son los encargados de la obra, y hasta el momento no recibimos noticias. Creemos que cuando vayan a empezar a trabajar en el campo nos estarían avisando”, señaló. Calculan que los primeros movimientos en zona de obras se podrían dar en julio, pero tampoco se pudo precisar el dato.

Intentamos hablar en tres ocasiones con el ingeniero Osman Bove, gerente del consorcio adjudicado y único vocero oficial del proyecto, pero no respondió a las llamadas; tampoco a los mensajes enviados para consultar sobre el inicio de las actividades. En la Dirección de Prensa de la entidad se informó que el 24 de junio se tendrían algunas novedades con relación al tema.

El nuevo puente está diseñado para soportar el tráfico pesado. Alrededor de 39.000 vehículos circulan por día por el Puente de la Amistad, que servirá exclusivamente para el tránsito de vehículos livianos y de turismo, dentro de tres años.

La infraestructura tendrá las características de un puente metálico atirantado sostenido por dos columnas principales de 174 metros de altura, con un vano central de 470 metros de ancho y más de 60 metros de alto. La pasarela contará con dos calzadas viales de 3,60 metros cada una.

