Puenteguýpe 21 de junio del 2019

El gobernador altoparanaense, Roberto González Vaesken, se jactó en estos días de que no necesitó de nadie para lograr el cargo porque es un líder genuino de la zona. Oîma, Churchill. Explicale eso a Darsy. Si no fuera por Ulises…

** * **

El hombre no asomó ni las narices cuando se inició la lucha para lograr la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Tampoco está haciendo nada muy productivo para acompañar las medidas para afrontar la crisis de la ciudad. Péva la ñande líder…

** * **

El senador liberal destituido por tráfico de influencias, Dionisio Amarilla, ahora recurrió la Corte Suprema de Justicia porque quiere ndajeko que le repongan en su cargo. A juzgar por los alegatos de su pedido, por poco no le salen aureolas. Japoína!

** * **

El intendente de CDE, Miguel Prieto, ahora recorre la ciudad con un atuendo de limpieza para juntar basura. ¿Qué tal si les delega esa función a los operarios y, de una buena y santa vez, se pone a ordenar la caótica situación en la Municipalidad? Iporãma la show…

Comments