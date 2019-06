¿Justicia pronta?

El fiscal de Hernandarias, Édgar Modesto Torales estaba, hace unas semanas, a cargo de la investigación de un proceso penal contra el exintendente de Hernandarias, Mario Castillo (PLRA). Este último está imputado por apropiarse de unos G. 597 millones de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, durante su gestión en el 2015.

Pasaron seis meses de la investigación y la negligencia del fiscal Torales impidió que se presente un requerimiento oportuno, pues el agente pidió tiempo para seguir averiguando. Ahora el expediente pasa en manos de otro fiscal, a raíz de movidas dispuestas por la fiscal general, Sandra Quiñónez.

Es llamativo que los fiscales del Ministerio Público sean tan lerdos cuando se trata de investigar a políticos corruptos y en contrapartida sean tan eficientes a la hora de procesar a un “ciudadano común” hasta cuando se trata de hechos bagatelarios. Son siempre muy efectivos para mandar tras las rejas a un ladrón de gallina pero no muestran el mismo empeño cuando se trata de perseguir a ladrones del erario público.

Seis meses de investigación es demasiado tiempo como para no reunir los elementos de pruebas. Es más, es darle demasiado ventaja al procesado de “hacer desaparecer” algún elemento comprometedor.

Lo peor de todo es que estos fiscales no son sancionados por sus negligencias y esa impunidad hace que sientan la total libertad de seguir haciendo las peores barrabasadas. En el engranaje de la morosidad que aqueja al sistema judicial de nuestro país, la Fiscalía contribuye en gran medida.

Esta lentitud hace que las cosas se enfríen, que la ciudadanía se olvide y los medios de comunicación terminen dejando de lado, sonados casos de corrupción. Y cuando todo eso pasa, terminan dando el manotazo de la impunidad.

La justicia no puede darse el lujo de ser lenta, pues la justicia que llega tarde no es justicia. Además no se puede quedar en la simple sanción sino se debe proseguir hasta un siguiente nivel: recuperar los recursos públicos que terminaron en manos de políticos.

La ciudadanía y sobre todo la comunidad jurídica ya no debe tolerar a servidores públicos negligentes como estos. Como auxiliares de justicia son los abogados quienes tienen la obligación moral de denunciar a quienes se dedican a pisotear las leyes.

