Puesto de salud está sin médicos hace 7 años

El mayor Puesto de Salud que funciona en el centro urbano del distrito de Mbaracayú está sin médicos desde hace siete años. En la institución solo trabajan licenciados y técnicos que deben lidiar con los problemas cotidianos de la salud de la comunidad.

Con tres agentes comunitarios, un licenciado en obstetricia y dos técnicos funciona actualmente el Puesto de Salud más importante de Mbaracayú. Por increíble que parezca la institución no tiene un sólo médico. “Hace siete años que no recibimos el nombramiento de algún médico, pero estamos con la expectativa de lograr contratos en breve”, indicó el Licenciado Ever Aguayo, responsable del puesto.

El profesional manifestó que diariamente asisten a unas 30 o 40 personas, para vacunaciones, consultas médicas, test laboratoriales entre otros servicios básicos.

“Hacemos lo que se puede porque los enfermos acuden a nosotros y debemos asistirles o por lo menos medicarles. Cuando se tratan de casos graves no hay de otra que enviarles hasta el hospital de Hernandarias o de Ciudad del Este”, señaló.

El intendente de Mbaracayú, Edir Lermer mencionó que su municipio necesita un Centro de Salud para poder dar respuesta a los problemas de salud más complejos que se registran en la comunidad. “Puerto Indio está a 45 km del centro y cuando alguien enferma es muy complicado. Además hay otras comunidades que necesitan mejor asistencia. Aquí ya tuvimos varios casos en donde las mujeres dieron a luz a su bebé en plena ambulancia, por la distancia de 60 km que nos separa del hospital de Hernandarias. Necesitamos un centro de salud con urgencia”, acotó.

No tienen móvil para vacunación

El Puesto de Salud de Mbaracayú no cuenta con móvil para salir a realizar las vacunaciones en las diferentes comunidades, como parte de los trabajos que deben realizar de forma semanal. La institución había recibido un vehículo usado, donación de la Itaipu, hace unos diez años, pero el rodado está descompuesto hace tres años y se encuentra abandonado.

“A veces usamos nuestros vehículos particulares o motocicletas para las vacunaciones en campo. Lastimosamente no tenemos recursos económicos para mandar arreglar el móvil”, lamentó el licenciado Ever Aguayo, responsable del puesto sanitario.

Comentó que incluso en algunas ocasiones piden prestada la ambulancia a la Municipalidad, para salir a realizar coberturas de vacunación. El municipio tiene aproximadamente nueve mil habitantes en la actualidad. Hay varias comunidades alejadas que esperan periódicamente la visita de los funcionarios sanitarios para ser asistidos.

