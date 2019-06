Exigieron rendición de cuentas a la directora

Padres de alumnos de la Escuela Presbítero Guido Coronel, ubicada en el km 10 Monday de CDE, se manifestaron ayer para exigir rendición de cuentas a la directora. Incluso pidieron destitución de la misma pero al final acordaron otras medidas.

Por no rendir cuentas de lo recaudado mediante el apoyo de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) y de los fondos de gratuidad, padres de alumnos de la Escuela 1016 Presbítero Guido Coronel, ubicada en el Km 10, Monday, se manifestaron pacíficamente ayer en contra de la gestión de la directora Mónica Núñez. También se cuestionó un convenio firmado por la docente, supuestamente a cambio de dinero para prestar la cancha de la institución.

“Son varias irregularidades que reclamamos. En primer lugar nos genera desconfianza que no recibamos las explicaciones de dónde se invierte el dinero que se junta en la escuela, pero al final con la intervención de los supervisores dimos tiempo a la directora de ponerse al día con nosotros”, manifestó Alfredo Medina, integrante de la ASE.

Mencionó que en varias ocasiones intentaron hablar con la directora del caso pero que la misma se negaba a recibirlos, por lo que tomaron la determinación de manifestarse ayer.

La directora Mónica Núñez explicó que recién en julio vence el plazo para las rendiciones de cuentas y que lo hará este viernes, en vista a que las vacaciones de invierno se adelantaron para el 1 de julio. Dijo que tuvo que dejar sin efecto el convenio que llegó a firmar con la empresa privada por la presión de los padres, pero que dicho trato era para que la escuela reciba mejoras. “Los padres tienen miedo de que se venda la cancha pero eso es imposible siendo ese terreno un bien público. Igualmente, acordamos todos en trabajar para que los propios padres construyan un cercado perimetral para el predio deportivo, además de otras mejoras que se necesitan”, señaló.

Comentó que las familias deben aportar de forma mensual G. 15.000 para cubrir gastos de limpieza, pago a un auxiliar y una secretaria pero que no siempre se cumple con ese pago. Igualmente, mencionó que recibieron G. 5.000.000 de aporte por gratuidad en la primera etapa, pero que tienen un gasto mensual de G. 3.000.000, por lo que los fondos recibidos no cubren todas las cuentas de estos últimos meses.

La institución tiene más de 500 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado y funciona en los turnos mañana y tarde.

