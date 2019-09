Bower se reía mientras me torturaban, declaró policía

El comisario principal (R) Alfredo Cáceres, quien estuvo preso en la Marina tras el frustrado golpe de Estado del 18 y 19 de mayo de 2000, declaró ayer que el exministro del Interior, Walter Bower, presenció personalmente la sesión de torturas a la que fue sometido y que se reía de sus gritos de dolor.

“Cada cosa que yo no respondía me estiraban del brazo y escuchaba que Walter Bower se reía. Me pegaron por el estómago y me dieron una patada. Les ruego que no me hagan más así, que no me torturen, querían que les diga que Oviedo estaba metido y no iba a mentir. Después de tanto manoseo escucho una voz que dice basta y era Walter Bower”, declaró ante el tribunal de sentencia en el juicio oral. “He sufrido torturas, castigos, vejámenes durante mi estadía en la Infantería de Marina”, dijo Cáceres.

El uniformado ya retirado contó que fue detenido a las 23:15 del 18 de mayo de 2000 y que en medio de la oscuridad le pusieron las esposas.

“Tengo que cumplir la orden del ministro del Interior’, me dicen (sus camaradas). El ministro (Bower) llegó a la 01:00 diciendo que recuperó la Agrupación Especializada”, detalló el exjefe policial.

“Walter Bower me dijo: ‘Nde pio nde oviedista, cachafaz, cobarde. Usted no es digno de vestir el uniforme, sáquese la gorra’. Me alzaron en una camioneta y me llevaron; me tenían que llevar a la Agrupación Especializada donde deben ir los policías arrestados”, continuó.

“Pero me llevan a la Infantería de Marina, le encuentro al presidente (Luis González Macchi), al senador (Juan Carlos) Galaverna. Me dice el presidente: ‘¿Por que pasó todo esto?’ y le digo parece que se iba a intervenir su Gobierno”.

“Yo no le ascendí a Cáceres por ser oviedista’, dijo el presidente”, declaró Cáceres que escuchó decir a González Macchi.