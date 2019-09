Convocan a expertos para investigar restos óseos hallados en finca de exdictador

El fiscal de Turno, Alcides Giménez, se constituyó en la ex casa de Alfredo Stroessner.

El fiscal penal de turno de Ciudad del Este Alcides Giménez Zorrilla se constituyó en la ex casa del extinto general Alfredo Stroessner, ubicada en el predio invadido en el Km 4 de Ciudad del Este, donde esta tarde se encontraron restos óseos, aparentemente humanos.

El agente explicó que necesitarán la colaboración de especialistas en la materia por lo que convocaron a los integrantes del Equipo Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas (ENABI).

“Aparentemente son restos humanos de larga data, por lo tanto amerita una investigación por parte de personas especializadas en la materia y teniendo en cuenta el lugar histórico donde nos entramos, esto debe ser investigado profundamente por gente de Enabi, que son los encargados”, expresó.

Como primera medida aislaron el lugar para que ya no se movilice más de lo que ya se manipularon los objetos hallados en el lugar. Igualmente dieron participación de agentes de criminalística de la Policía Nacional.

Los restos fueron encontrados por grupos de personas que ocupan el predio de entre 8 a diez hectáreas que permanece invadida.

La propiedad que pertenecía al extinto general Alfredo Stroessner fue invadida el 24 de agosto pasado y allí permanecen unas 300 familias. La semana pasada, agentes del Ministerio Público acompañados de una importante dotación policial, verificaron el lugar para identificar a los ocupantes. El predio pertenece a la finca 66, que en 1990 fue expropiada mediante la Ley Nro. 11/90 a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este, según un informe de la institución. No obstante, en los registros de Catastro la propiedad, con cuenta corriente catastral 26-0117-01, figura a nombre de Sur Inmobiliaria SA, perteneciente a Alfredo «Goli» Stroessner, nieto del extinto dictador, pues la ley de expropiación había sido atacada de inconstitucional.