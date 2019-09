Gobierno apunta a dirigentes y dice que no hay barras, sino delincuentes

El viceministro de Seguridad, Hugo Sosa Pasmor, dijo que los dirigentes de fútbol tienen que tomar conciencia de que no existen “barras organizadas”, sino “delincuencia organizada”.

El viceministro de Seguridad, Hugo Sosa Pasmor se reunió con el presidente de Olimpia, Marcos Trovato.



“Tarde o temprano el tema de las barras bravas tiene que terminar. Los directivos tienen que tomar conciencia y aprender que no existen esas barras organizadas, sino que son delincuentes organizados” dijo Sosa Pasmor a la prensa.

El viceministro de Seguridad Interna se reunió a la mañana en la sede ministerial, con el presidente de Olimpia, Maco Trovato, sus asesores jurídicos José Montero y Héctor Palazón sobre los incidentes acaecidos el pasado viernes en la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que derivaron en la muerte de Denis Saúl Carmona (28), con un disparo de arma de fuego calibre 32.

Cuatro personas son investigadas por este crimen.

Trovato entregó una lista de personas, con sus nombres y números de cédula, que ingresaron a la gradería sur del estadio Manuel Ferreira, el pasado 25 de agosto. Igualmente puso a disposición las imágenes del sistema de reconocimiento facial de las cámaras instaladas en su cancha.

Los datos serán analizados por investigadores de la Policía, para verificar si esas personas tienen antecedentes o procesos abiertos, o no. En caso de que así fuere, se tomarán las medidas correspondientes, dijo Sosa Pasmor.

El viceministro declaró que otra de las propuestas que acercó Trovato fue que los policías realicen pruebas de narcotest y alcotest en las bocas de ingreso a los estadios, “para así tener un control de las personas que van ingresando a los estadios, más aún a las que integran las supuestas barras, para que ya no se les deje entrar”.

El viceministro añadió que otra petición recibida fue que las barras ya no ingresen a sitios donde se desarrollen deportes amateurs y el aumento de custodia policial.

Añadió que informará las propuestas al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, una vez que retorne del exterior, para iniciar una mesa de trabajo con la Asociación Paraguaya de Fútbol, las federaciones amateurs y los clubes.

Trovato entregó propuestas

La fiscala general Sandra Quiñónez también recibió ayer a Marco Trovato. El titular del club franjeado proporcionó un listado completo de los nombres con número de cédula de identidad de todas las personas que asisten a los eventos deportivos que ofician como local y se comprometió en actualizarlos periódicamente. Propuso que los equipos que jueguen de local, costeen el operativo policial, instó a los dirigentes del club Cerro Porteño a contribuir con la lucha contra la violencia.