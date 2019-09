Indert promete combatir el flagelo de las invasiones de tierra

Tras la muerte de un bebé en un inmueble invadido, ayer el presidente del Indert, Horacio Torres, prometió que combatirá el flagelo, aunque no dijo exactamente cómo.

El lunes pasado, un bebé de solo cinco meses falleció a causa de una deshidratación severa en un predio invadido en el Km.4 de Ciudad del Este. Tras el suceso y la denuncia de los gremios productivos sobre invasiones impulsadas por políticos, ayer Horacio Torres dijo que combatirá el ingreso ilegal a los terrenos.

El acto de entrega se realizó ayer en el patio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) .



Torre hizo estas declaraciones en el marco de un acto de entrega de 200 títulos, llevado a cabo en el patio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con asistencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de quien dijeron que es el segundo titular del Ejecutivo en pisar el edificio del Indert (antes IBR), después de Alfredo Stroessner.

El titular del ente agrarario alabó la presencia de Abdo Benítez y se dirigió a los presentes diciéndoles que estaban en la casa de los campesinos. “Estamos trabajando con transparencia. Este Gobierno rechaza enfáticamente toda intención de pisotear la ley. No toleraremos ni permitiremos las invasiones motivadas por intereses políticos o especulativos, porque eso está fuera de la ley, pero también es una invasión cuando poderosos productores infringen la ley, comprando tierras a pequeños productores y aprovechando su estrechez económica”, expresaba en voz alta, mientras fuera del local, un grupo de manifestantes explotaba petardos y levantaba el volumen de sus parlantes, exigiendo reivindicaciones de tierras.

Torres dijo que no va a escatimar esfuerzos para recuperar la credibilidad de la institución, “a pesar de la existencia aún de algunos funcionarios que siguen con las nefastas prácticas de infidelidad a la institución, a quienes no perdonamos ni perdonaremos sus inconductas, perjudicando a los más vulnerables que son los campesinos, pero (también) quiero destacar a los buenos compañeros de trabajo”.