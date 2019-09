Olimpia y Libertad, líderes

Olimpia Kings y Libertad lideran el torneo Apertura metropolitano del baloncesto masculino, al cumplirse la quinta fecha, última de la rueda inicial.

Los olimpistas se impusieron 83-54 a Atlético Ciudad Nueva. Por su parte, los liberteños doblegaron al presumido cuadro del Deportivo Campoalto, 98-87.

En el otro juego, San José dio vuelta el partido, para imponerse a Sol de América por 80-74.

Posiciones: Olimpia Kings y Libertad 9 puntos, Deportivo San José 8, Sol de América 7, Ciudad Nueva y Deportivo Campoalto 6.

Mañana se inicia la rueda de revanchas, con los juegos: Libertad vs. Deportivo San José, Sol de América vs. Olimpia y Deportivo Campoalto vs. Ciudad Nueva.

AmeriCup Femenino

La selección femenina está en el tramo final de los preparativos para el AmeriCup 2019, conformando el Grupo B, cuyos juegos se disputarán en San Juan de Puerto Rico, del 22 al 29 de este mes.

En el Grupo A se encuentra el anfitrión, Puerto Rico, jungo a República Dominicana, Cuba, Canadá y México.

Partidos de Paraguay. Nuestro combinado, dirigido por Juan Pablo Feliú, jugará el domingo 22, a las 15:00, contra Estados Unidos, el lunes 23 a la misma hora contra Colombia. El martes 24, a las 17:30, el rival será Argentina y el miércoles 25, a las 15:00, contra Brasil. Por demás está decir que la mayoría de estos quintetos son de primer nivel.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales. Los primeros ocho seleccionados clasificarán al FIBA de Pre-Clasificación Olímpica.

U17 varonil a Chile

También hay preparativos de la selección U17 masculina para el sudamericano de la categoría a celebrarse en Santiago de Chile, en noviembre próximo.

El entrenador es César Rallo, ayudante técnico Manuel Ríos y cuentan con la colaboración del pivot olimpista Guillermo Araújo.