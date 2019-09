Especialistas instan a fortalecer los motores internos para resistir la crisis

Referentes económicos coincidieron ayer en que debemos fortalecer los fundamentos internos (estabilidad macro y fiscal) y crear nuevos motores para depender menos del contexto externo desfavorable. Hay oportunidades en medio de las crisis, resaltaron.

“Riesgos externos, cómo resistir y avanzar” se denominó la conferencia llevada a cabo ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP), donde ministros y exministros dieron su perspectiva sobre el escenario actual y posibles recetas para combatir la posible recesión de este año, en medio del complicado contexto externo.

En su intervención, el titular del BCP, José Cantero, instó a mirar el recurso energético como un gran potencial en la generación de nuevas oportunidades de negocios, de industrias, de esquemas de desarrollo y transformación del transporte, entre muchas otras oportunidades que pueden darse a partir de un correcto aprovechamiento de esta fortaleza, que además puede contribuir con el crecimiento potencial en los sucesivos años. Según Cantero, las “turbinas” económicas a las cuales estamos apostando ya están gastadas y es preciso dar lugar a nuevos motores que eleven el potencial de crecimiento para adelante. En ese sentido, mencionó que los productos agrícolas, como la soja, dejaron de ser la estrella que en su momento atrajeron mucha inversión en el país, mientras que el sector de carne vacuna también está muy acotado por la baja de precio y la producción.

A su vez, el exministro de Hacienda Santiago Peña instó a fortalecer los fundamentos internos y no tomar recetas “erradas” de otros países. En ese sentido, agregó que estamos en medio de un “vecindario complicado” que nos obliga a ser fuertes internamente, tomando las medidas que se deban tomar y no esperar que la solución venga de afuera.

Instó a seguir avanzando en los proyectos de desarrollo y en las reformas. “Que la palabra crisis no nos paralice ni nos lleve al punto de no avanzar. Paraguay no se puede dar el lujo de ir hacia atrás”, acotó Peña.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Benigno López, valoró el encuentro de referentes económicos que convocó al titular del BCP y exautoridades de la cartera fiscal, ya que esto permite un mejor diseño de las políticas de acción para el crecimiento potencial en adelante.

López lamentó que no estuvieran presentes en el encuentro referentes políticos que deben definir cuestiones tan importantes para la economía como lo es el presupuesto de la Nación.

El ministro abogó por un presupuesto equilibrado y acorde a la situación económica actual. “Este año no da para aumentos salariales, ya tendremos la ocasión, cuando mejoren las cosas, de pensar en eso”, indicó López durante su disertación.

El ministro reiteró la necesidad de desarrollar reformas que transformen y que acompañen este proceso de fortaleza, como la supervisión de pensiones, reforma educativa y salarial.

El exministro de Hacienda Manuel Ferreira también hizo énfasis en la necesidad de aprovechar el contexto para buscar oportunidades.

“Vivimos en un mundo que genera problemas y a la vez oportunidades”, afirmó Ferreira. El economista se refirió propiamente a las recientes políticas en Argentina, como la restricción en la posición de dólares, que obligará a los inversores a buscar nuevos sitios para desarrollarse. Ferreira estima que estas inversiones podrían ser captadas en el país, dado el contexto de estabilidad económica que mantenemos, a pesar de que este año estaríamos creciendo por debajo del 1%.

En su intervención, el extitular del BCP Carlos Fernández Valdovinos puso en contexto el panorama externo y su impacto en la economía local, con la desaceleración mundial, la guerra comercial y los constantes problemas de los vecinos. Ante este panorama, el economista recomendó mantener las patas de la mesa en equilibrio (política fiscal, política monetaria, la financiera y la cambiaria).