Comilona para arreglar hospital

CAACUPÉ, Cordillera. Una comilona a beneficio del Hospital Regional de Caacupé organiza el Consejo de Salud Local con el objetivo de recolectar fondos para cubrir el costo de reparación y mantenimiento de la infraestructura del nosocomio. El centro asistencial se encuentra en lamentables condiciones.

Las paredes del Hospital Regional de Caacupé están en deplorables condiciones.



La actividad se llevará a cabo este domingo 8, a partir de las 10:00, en el Parque Lagorã.

El coordinador del evento, Eduardo González, señaló que habilitaron 2.300 adhesiones a G. 20.000 cada una. También casas comerciales, instituciones y familias donaron 1.800 platos que serán vendidos ese día, indicó.

El director de la III Región Sanitaria, Eduardo Jara, expresó que en el edificio de la hospital de referencia urge la reparación de sanitarios, construcción de una planta de tratamiento cloacal, refacción y ampliación del centro asistencial. Comentó que desde su rehabilitación, en el año 2011, no se realizó un mantenimiento.

Expresó que en los próximos días se iniciarán trabajos de reparación y mantenimiento en algunas áreas del nosocomio encarados por el Ministerio de Salud Pública, aunque no pudo precisar el monto que será invertido en las obras. No obstante, aclaró que serán intervenidas pocas áreas debido a la falta de recursos económicos suficientes, “por lo que cualquier ayuda de otras instituciones será bienvenida”.