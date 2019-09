Condenan a albañil por abusar de una niña

Un albañil fue condenado a 9 años y 6 meses de cárcel por abusar de una niña, en el sanitario de una escuela donde estaba trabajando. La sentencia se dictó este viernes en el Tribunal Penal de Ciudad del Este como conclusión de un juicio oral y público.

El sentenciado es Marcial Báez Villareal; el tribunal colegiado estuvo integrado por Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Marino Méndez, el Ministerio Público estuvo representado por la agente Olga Melgarejo.

El abuso ocurrió en setiembre del 2017, en el interior de una escuela pública del distrito de Itakyry, donde resultó víctima una menor de 11 años.

El acusado era albañil en la institución educativa y durante el receso, aprovechó que la niña fue al sanitario, donde la atacó y la sometió sexualmente. Durante el contradictorio, la defensa de Báez Villarreal insistió que los testigos de la Fiscalía no fueron contundentes y que el relato de los padres de la menor fue “frío y sin emociones”.

La presidenta del Tribunal, Zunilda Martínez, realizó una detallada explicación, antes de dar la sentencia, en base a las pruebas desarrolladas en la audiencia y mencionó que los padres estaban muy afectados. Además tuvieron en cuenta el informe médico que confirmó que hubo desgarro del himen, entre otros indicios de violación sexual.

“La niña fue abusada cuando fue al sanitario durante el receso, eso es corroborado con la declaración del forense, sus padres y los profesores que vinieron a este juicio oral. No dar credibilidad a eso, es como querer tapar el sol con un dedo”, añadió la jueza Zunilda Martínez.

Un grupo de obreros, compañeros de trabajo del acusado, declararon ante el Tribunal y manifestaron que en la fecha que ocurrió el hecho punible, Báez Villarreal ya no estaba trabajando en la escuela a la que asistía la víctima, sino en otra, dentro del mismo distrito.

Para justificar presentaron una planilla donde constaba el nombre del acusado como trabajador en la otra institución educativa, pero olvidaron excluirlo de la planilla de trabajos de la escuela donde ocurrió el hecho punible. Para el Tribunal, la planilla fue confeccionada al solo efecto de presentarlo en la causa, por lo que consideran que el testimonio de esos obreros debe ser investigado.

Remitieron los antecedentes al Ministerio Público para que sean investigados por un probable testimonio falso.