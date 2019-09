Puja por recaudación en la terminal de CDE

Representantes de la empresa Ita Paraná afirman que el dinero de la recaudación de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este no puede ser utilizada por la Municipalidad local. El intendente Miguel Prieto acudió el martes pasado a la Junta Municipal para que la recaudación sea incluida en el presupuesto municipal para ser destinado al Consejo Local de Salud.

El intendente Miguel Prieto discute con representantes de la firma de Ita Paraná.



Mientras la puja por la administración de la Terminal de Ómnibus avanza con mucha lentitud en los juzgados de esta ciudad, ahora también se suma el conflicto del destino de la recaudación.

El martes pasado, el intendente local Miguel Prieto se presentó a la sesión de la Junta Municipal y nota mediante, pidió que la recaudación sea incluida al presupuesto de la comuna para luego destinarla al Consejo Local de Salud.

El pedido fue enviado a las comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto para que dictaminen al respecto.

La firma Ita Paraná que tiene concesión de la administración hasta el 2023, pero el intendente Prieto dictó una medida de urgencia para recuperar el manejo, en tanto pidió la anulación del contrato. El abogado Víctor Ferreira, uno de los asesores de la citada firma que no corresponde destinar ese dinero al presupuesto porque su recaudación no está establecido.

“No pueden determinar el uso de dinero que le corresponde a la empresa Ita Paraná. Estaríamos ante el delito de exacción por el cobro de cánon que no le corresponde al presupuesto, porque es dinero ajeno. Ya se apropiaron de ese dinero y si dan uso a eso se configuraría el hecho punible. No se trata de una puja política o de poder, esto es una actividad comercial de la empresa, en el contrato están previsto las indemnizaciones por los perjuicios. Si quieren disponer del dinero primero deben pagar las indemnizaciones a Ita Paraná”, puntualizó.

Actualmente el proceso judicial por la anulación del contrato está en el Tribunal de Apelaciones. Mientras que los representantes de Ita Paraná habían iniciado un juicio de amparo que pasó por varios juzgados por una inhibición en cadena. Un tribunal de apelaciones resolvió que el expediente pase nuevamente en manos de la juez laboral Graciela Panza quien deberá dictar una resolución para dar cumplimiento a lo resuelto por su colega Nélida Alvarenga, quien dio lugar al recurso por lo que la administración nuevamente debe ser entregada a Itá Paraná.