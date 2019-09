¿Qué hacemos el finde?

La obra La Ternura en una de sus escenas. / Foto: Facebook Lampium – Elenco Teatral

El fin de semana en Ciudad del Este llega cargado de actividades para disfrutar con la mejor compañía. Eventos artísticos como presentación de una obra teatral, shows de música y otros figuran en la agenda:

HOY VIERNES 6 DE SETIEMBRE

-Show en vivo: El cantautor paraguayo Rafael Hernán ofrecerá esta noche, a las 21:00, un concierto con temas propios de estilo pop y balada. Será en el teatro Mauro Céspedes de la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad del Este.

-Rock Brasil: Los hits de la legendaria banda Legião Urbana sonarán en Liverpool Pub de Ciudad del Este, de la mano de Brandão.

-Evento Benéfico: Robocore se denomina el evento a beneficio de estudiantes universitarios, quienes representarán a Paraguay en una Competencia Internacional de Robots. Tocarán los grupos Vinilband e Ingeband. La cita será en Kelkenny CDE.

-Acústico: Pablo Pratt se presentará esta noche con los mejores covers de las bandas U2, The Cure, REM, Morrisey, Soda Stereo, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Fito Páez y otros. El show será en The Glowler Bar de Hernandarias.

-Pop-rock: A partir de las 23:00, el grupo T-Solters tocará en Inside Bar de Ciudad del Este. Luego la fiesta continúa con el Dj Arturo.

-Retrotón: Esta noche se baila éxitos de Don Omar y reguetón de antes, en el evento Fiesta en la Planta Alta, de Época Show Bar de Ciudad del Este.

MAÑANA SÁBADO 7 DE SETIEMBRE

-Teatro: El elenco Lampium sigue en cartelera con la obra “La Ternura”. Esta noche sube a las tablas a partir de las 19:30, en el salón auditorio del Rectorado de la UNE, en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este.

-Especial Soda Stereo: El grupo esteño Rewind brindará un tributo a la banda argentina en recordación de los cinco años de la muerte de Gustavo Cerati. Será en Capitão Bar de CDE.

Concierto: Punto Clave toca en Epoca Show Bar con un variado repertorio.

Baile Funk: Imitando los festivales de funk de Río de Janeiro llega a Ciudad del Este el Villa Funk, a realizarse en el Shopping Mirage. MC Creu se presentará en la noche.