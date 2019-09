Drogas, unos 91 puñales y 90 trasladados a nuevo pabellón del PCC tras requisa

En total, son cerca de 90 los presuntos miembros del Primer Comando da Capital (PCC) trasladados a un pabellón exclusivo para estos criminales. Durante la requisa en el penal de Itapúa se incautaron drogas y un centenar de armas blancas. “Todo el sistema penitenciario sigue en alerta”, dijo el director de Institutos Penales.

Carlos Figueredo, director de Institutos Penales, indicó que cerca de 90 miembros del PCC fueron reubicados en un pabellón recientemente construido. Aclaró que no se prevé enviar a otras cárceles a los tres que protagonizaron el intento de fuga el jueves. En cuanto a las drogas, se informó que se encontraron 1,940 kg de marihuana (4 panes) y 207 gramos de cocaína, además de 91 puñales.

“El sistema penitenciario no admite el traslado masivo de personas pertenecientes a organizaciones criminales. Acuérdense que tenemos 15.000 personas en el sistema cuando la capacidad de nuestras cárceles es para 9.500”, explicó Figueredo.

“El traslado de personas del PCC no es poca cosa, y tenemos que tener lugares con las condiciones mínimas para poder albergarlos”, remarcó, al señalar que el problema no se da solo en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, sino a nivel país.

“El pabellón nuevo todavía no está totalmente equipado, todavía no están todos los elementos de seguridad, pero por la urgencia tuvimos que intervenir rápidamente el pabellón de ellos”, refirió sobre el traslado realizado la zona recién construida del penal.

“En el sistema penitenciario todas las noches estamos en alerta”, dijo el funcionario judicial, que recordó: “De hecho, hay una circular mía de hace 15 días atrás, en que le pido a todos los establecimientos penitenciarios estar en alerta máxima, tengan refuerzos y cuenten con acompañamiento policial”.

Aún no están aclarados muchos detalles del incidente del jueves, como el origen de las armas de fuego utilizadas para la fuga y dónde específicamente se produjo la falla de seguridad que permitió a los delincuentes tomar el mando por momentos e incluso casi lograr el escape. “Los sucesos de ayer ameritan un sumario para todos, necesitamos determinar qué falló”, apuntó.

Emergencia aún no está vigente

Figueredo urgió la promulgación de la ley de emergencia penitenciaria, la cual recordó aún está estancada en el Congreso. “Aún no ha sido promulgada. Espero que sea promulgada pronto y Hacienda libere los fondos para contar con más infraestructura y más personal”, apeló.

Finalmente, dijo que la solución de fondo es la construcción de las nuevas cárceles previstas, pero igualmente hay cuestiones de contingencia más inmediata, como la contratación de más personal penitenciario y la compra de escáneres para impedir el ingreso de armas y drogas.