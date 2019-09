Festejo en la ANR, con pocos representantes de Honor Colorado y rabona en el Congreso

En pleno horario laboral, funcionarios públicos, ministros y legisladores se congregaron esta mañana en la sede la ANR, donde se desarrolló un acto proselitista por el aniversario del Partido Colorado. Ante una concurrencia con escasa participación de representantes de Honor Colorado, Pedro Alliana llamó a la unidad y garantizó que ello no significará impunidad para nadie.

El acto oficial por el aniversario 132 de la creación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), creada el 11 de septiembre de 1887, empezó a las 9:00 de este miércoles con la presencia de varias autoridades nacionales, como el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez, además de ministros, senadores, diputados, titulares de entes y secretarías del país.

En la actividad llevada a cabo en la Junta de Gobierno, ubicada sobre Tacuary casi 25 de Mayo 842 (Asunción), se pudo notar escasa presencia de representantes de Honor Colorado, entre ellos: los diputados Justo Zacarías, Miguel Tadeo Rojas y Darío Filártiga.

Como único orador del acto estuvo el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, para recordar algunas anécdotas históricas, entre las cuales ensalzó la figura del Mcal. Francisco Solano López como inspiración de los colorados para luchar por la patria, según manifestó. Recordó al creador del partido, Bernardino Caballero, en nombre de quien pidió la unidad del partido.

“Demostremos que somos capaces de abrazarnos entre colorados (…) En momentos de crispación hemos mantenido la serenidad y la prudencia para que la confusión deliberante instalada no se convierta en un peligroso atajo para llegar al poder de aquellos que no pudieron hacerlo por los mecanismos electorales que nos rigen. No hay compromiso de impunidad con nadie y para nadie. Razonablemente, hemos optado por preservar la institucionalidad republicana», expresó.

El acto duró aproximadamente 15 minutos y, tras el término, hablaron algunos referentes con la prensa. En ese contexto, el diputado Colym Soroka señaló que el partido necesita recuperar sus fuerzas, pero eso -aseveró- se va a lograr con un Gobierno estable. “Un partido se debilita si el Gobierno hace mal su función. Ojalá valga la pena todo esto que está pasando”, manifestó.

A su vez, el diputado Ramón Romero Roa aseveró que este pacto de unión entre los movimientos del partido es un compromiso para construir aspectos positivos que hacen a la gestión pública y, “si la unidad se da en esa línea, tenemos futuro”.

Rabona en Diputados

El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, decidió suspender la sesión ordinaria prevista para este miércoles debido al festejo por el aniversario de la ANR. En ese contexto, se pudo observar un Congreso totalmente vacío y con las luces apagadas. El diputado Jorge Brítez se presentó en la sala, donde manifestó que estaba esperando la presencia de sus compañeros, e incluso se puso a hacer ejercicios en la sala de sesiones. Manifestó que su trabajo era estar igualmente en el sitio, porque para eso le pagan.

“En 40 minutos no le robamos a nadie”

La ministra de la Niñez, Teresa Martínez, también estuvo presente totalmente vestida de rojo. Recordó que su abuelo fue uno de los fundadores de la ANR. Con respecto al festejo, señaló “que es una fiesta republicana, veo a las personas con mucha expectativa y esperanza”.

Al ser consultada si le parecía bien que los ministros se encuentren en el sitio en horario laboral, respondió que no. “40 minutos son los que hemos dejado nuestras oficinas, somos tan ciudadanos como otros, en 40 minutos no le robamos a nadie. A mi entender no, es un acto, somos ministros de un Gobierno colorado y los que estamos compartiendo esta línea vinimos un rato festejar un día, que es un acto simbólico más que un festejo”, agregó.

“No tenemos propuestas»

Juan Manuel Brunetti, precandidato a la intendencia de Asunción, también presente en el acto, al ser consultado acerca de su candidatura refirió que están trabajando en construir una con el consenso. Declaró que no está militando dentro de ningún movimiento interno y a ser consultado por sus propuestas respondió: “Nosotros no tenemos ninguna propuesta para pugnar por la intendencia; lo que tenemos es un sueño de poder aportar a nuestro partido, a nuestra ciudad, a nuestro país», indicó.