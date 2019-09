Ministro culpa a penitenciaría por no advertir de “peligrosidad” de Samura

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, deslindó responsabilidad del incidente de hoy en que un comisario fue asesinado en un tiroteo en que criminales liberaron al narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, señalando que desde la cárcel de Emboscada no se cumplieron los protocolos adecuados.



Este miércoles por la tarde el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor brindó una conferencia de prensa, acompañado por el fiscal Hugo Volpe y el subcomandante de la Policía Nacional, Eladio Sanabria, en torno al tiroteo ocurrido esta tarde en la avenida Costanera Norte de Asunción, cuando criminales armados atacaron un transporte de prisioneros para rescatar al notorio narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, alias Samura.

El ministro Villamayor, el subcomandante Sanabria y el fiscal Volpe coincidieron en señalar el incidente como el resultado de una falla burocrática que tuvo su origen en la Penitenciaría de Emboscada, donde Samudio estaba recluido.

El ministro del Interior señaló que la Policía Nacional había recibido una nota de la cárcel solicitando apoyo policial para el traslado de Samudio al Palacio de Justicia en Asunción, pero indicó que “al no haberse advertido en la nota la peligrosa naturaleza de la persona” a ser trasladada, la Policía “ha prestado el protocolo normal de traslado de un detenido”.

El subcomandante Sanabria dijo que “en otras circunstancias”, cuando “la propia penitenciaría advertía claramente” sobre la naturaleza peligrosa de un reo a ser trasladado, “se montaba otro operativo a cargo de personal táctico”, pero como ese no fue el caso en la nota remitida a la Policía sobre el traslado de Samudio, “se implementó un servicio de acompañamiento ordinario”.

El fiscal Volpe admitió que fue un fallo “burocrático” que no se haya identificado la peligrosidad de Samudio a pesar de que esto no se señaló explícitamente en la carta remitida por el penal de Emboscada, teniendo en cuenta que “Samura” es un criminal notorio cuya detención incluso fue celebrada en redes sociales por el presidente Mario Abdo Benítez, y aseguró que se está trabajando para determinar las “responsabilidades” en el caso.

Varios hombres fuertemente armados habían interceptado el dispositivo de traslado en la Costanera Norte y tuvieron un enfrentamiento a tiros con los policías, en que un comisario falleció y un civil resultó herido. Luego de liberar a Samudio, los criminales huyeron en tres vehículos que abandonaron e incineraron en la zona del Jardín Botánico, antes de huir en otros dos rodados.

El fiscal Volpe señaló que los vehículos en que los criminales huyeron tras abandonar y quemar sus otros rodados ya fueron “plenamente identificados”, y añadió que los investigadores cuentan con muchos datos que no pueden revelar al público pero que podrían llevar la investigación a “buen puerto”.

FUENTE: ABC DIGITAL