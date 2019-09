Buscan solución a conflicto de paseros

Paseros, productores y autoridades se reúnen en estos momentos en el Gran Nobile Hotel del Km 7 de Ciudad del Este, en busca de una solución al conflicto de ingreso de mercaderías desde el Brasil.

Eugenio Paredes Ovelar, representante de la Asociación Paseros Unidos del Alto Paraná, dijo que quieren repuestas concretas y no discursos. «El discurso no nos sirve de nada, quiero que entiendan el hambre que estamos pasando», indicó.

En la ocasión presentó una lista de productos que piden se libere el ingreso, ya que actualmente se encuentran restringidos y estos son: muslo, azúcar, aceite, pancho, chorizo, huevo, ropas usadas, zapatos usados, golosinas, productos de limpieza y mercaderías varias. Pidió que estos productos se permitan el ingreso por pasajero en cada viaje.

Por su parte, los pequeños importadores piden que se agilicen los trámites del despacho menor para el tráfico vecinal fronterizo.

Los paseros manifestaron que con la retención de camiones se pudo demostrar que productos de contrabando ingresan a gran escala, mientras que a los pequeños trabajadores no se les permite traer en poca cantidad.