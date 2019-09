Condenado a 12 años de cárcel por abusar de sus hijastras

Un hombre que abusó sexualmente por varios años de sus hijastras de 13 y 17 años fue sentenciado a 12 años de cárcel, como conclusión de un un juicio oral y público. El contradictorio que se desarrolló en el Tribunal Penal de Ciudad del Este culminó este jueves.

El tribunal de setencia que dictó la sentencia



El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces, Marino Méndez, Lourdes Morínigo y Herminio Montiel. El fiscal Carlos Almada estuvo en representación del Ministerio Público.

Según la investigación, el depravado aprovechaba la ausencia de la madre de las menores y sometía sexualmente a la hijastra mayor, desde que tenía 12 años. Lo mismo ocurrió con su hermana que también fue abusada a la edad de 13 años.

Ambas menores no denunciaron el caso porque el hombre las tenía amenazadas. Sin embargo, el día 24 de junio de 2017, la adolescente mayor estaba en la cama con su hijo menor de 1 año y el padrastro ingresó a la habitación para someterla, nuevamente en ausencia de su esposa.

La joven gritó y forcejeó con su atacante, quien le propinó golpes de puño en la boca. La víctima logró salir de la habitación y denunciar el caso ante la comisaría, mencionando también lo ocurrido con su hermana.

En el juicio oral, la madre de ambas víctimas, se desdijo, buscó argumentos para echar por tierra la acusación fiscal. Por ello, el Tribunal dispuso que la causa siga abierta y la mujer sea investigada por presunta omisión o complicidad en el caso donde resultaron víctimas sus hijas.

La Fiscalía señaló en su acusación que el hijo menor de una de las víctimas fue producto del abuso sexual, pero esto no fue demostrado en la audiencia pues no se arrimaron pruebas que puedan confirmar esa versión.

Se omite la identidad del condenado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece la prohibición de publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o cualquier medio de comunicación, los nombres, fotografías o datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de los hechos punibles.