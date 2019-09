Friedmann al MAG por pedido de HC

El senador Rodolfo Friedmann confirmó que pedirá permiso en la Cámara Alta y se convertirá en nuevo ministro de Agricultura en reemplazo de Denis Lichi. El legislador dijo que la movida se debió a un pedido de sector cartista.

“Sí, así es (sobre la propuesta de ir al Ministerio de Agricultura). Tuve una conversación larga con el presidente de la República ayer y hemos tomado la decisión de pedir permiso hoy en el Senado de la Nación para asumir el cargo de ministro de Agricultura”, sostuvo Friedmann.

El legislador confirmó también que presentó la nota oficial de pedido de permiso en el Senado y espera que el documento se trate en asuntos entrados en la sesión de este jueves. “El pedido al Senado está presentado, una vez que el Senado otorgue ese pedido lo va a refrendar el presidente”, añadió.

El senador indicó que desde que se planteó la unidad de la ANR (entre Honor Colorado y Colorado Añeteté) él aseguró que no iba a ser un obstáculo para impedir esa unidad.

“Desde el momento que se plantea la unidad del partido reitero que no iba a ser un obstáculo para esa unidad (…) Hice ese paso porque creo de corazón que era algo que tenía que hacer. No puedo ser objeto de inestabilidad del Gobierno, aclaré que no iba a renunciar, después vino ese ofrecimiento del presidente de la República. Si esto le va a servir al partido para la unidad, que así sea”, expresó Friedmann.

En otro momento, confirmó que esta movida se debe a una presión del cartismo. “Es así (pidieron mi cabeza). Les molestaba bastante mis posiciones (en contra de Cartes)”, señaló.

Finalmente, dijo que en su reemplazo debería asumir Ramón Retamozo en el Senado. Esta persona ya fue senador por unos días, pero volvió como titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) tras el regreso de Luis Castiglioni a la Cámara Alta.

Sin embargo, en un par de días, el 23 de setiembre, se acaba la suspensión de Enrique Riera, por lo que se debe dar la remoción del suplente cartista Arnaldo Franco. Sobre el supuesto intento de juramento de Cartes, respondió que “esa es una cuestión bastante compleja, dependerá de la voluntad de la mayoría del Senado. No tengo ese rumor, voy a ser sincero”.

Cartes fue elegido senador con permiso de la Justicia Electoral y la Corte Suprema, pero la Constitución Nacional le impide jurar como senador activo.