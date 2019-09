Quieren salvar 164 árboles antes de obras del Jardín Botánico

Las obras del viaducto Botánico afectarán el área de 227 árboles, de los cuales, 63 serán talados. Los demás serían trasladados o conservados. Si el protocolo se respeta, hay un poco más del 50% de posibilidad de que sobrevivan en la “mudanza”, según técnicos ambientales de la Comuna.

Los ambientalistas se oponen a la afectación de los árboles.



Walter Lezcano, jefe de Recursos Naturales de la Municipalidad de Asunción, informó que en principio el proyecto del viaducto Botánico preveía talar 227 árboles situados dentro del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA). Sin embargo, la Comuna presentó la propuesta de utilizar por primera vez las máquinas de traslado de árboles.

Lezcano comentó que si bien en otros países se realiza este proceso, no es común esta cantidad.

A los 227 individuos forestales que están en el área a ser afectada se los divide en especies nativas (160) y exóticas (67). Entre las especies nativas, hay cuatro que serán taladas y reutilizadas para muebles del Botánico. Unas nueve serán conservadas en su mismo lugar, luego de tratativas, y finalmente se tratará de trasladar a 147.

Por otra parte, entre las especies exóticas se encuentran 59 que serán taladas y su madera reutilizada; dos se mantienen y seis serán trasladadas.

Consultado por qué no se puede salvar a la totalidad de los árboles, el funcionario señaló que “por las características o por las dimensiones ya no amerita hacer el traslado de algunos individuos”. Agregó que entre los que serán trasladados predomina el tajy y que hay árboles de mediano porte y otros de porte más considerable.

Sobre cuál es el porcentaje de posibilidad de que sobrevivan tras el trasplante, especificó que este depende de las condiciones que se presenten y el cumplimiento del protocolo por parte de la el Consorcio D-R Costanera, que encara las obras del Corredor Vial Botánico. Su representante es César Daniel Delgado.

“Una vez que se cumplan estos protocolos, el nivel de éxito es del 50% (…), la época adecuada es de setiembre a octubre, la época lluviosa”, dijo. Independientemente del éxito del traslado, se realizará el cultivo de 2.300 plantines, tal como estipulan las ordenanzas que exigen que se planten diez por cada árbol derribado, en un lugar que especificará la Comuna.