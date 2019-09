“El presidente es un títere”: Productores rechazan designación de Friedmann

Los productores rechazaron la designación de Rodolfo Friedmann al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería y calificaron de “títere” al presidente Mario Abdo Benítez, durante una reunión realizada en estos momentos en Yguazú.

Aurio Frigetto, dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, consideró “injusto que se use el sector agrícola como moneda de cambio” y alertó que instigadores de invasiones invocan el apoyo del nuevo ministro del MAG para anunciar nuevas ocupaciones de tierras privadas.

“Es un títere (Abdo Benítez). No tiene personalidad propia. Esto no va a cambiar, no nos hagamos ilusiones”, remarcó a su vez Eugenio Krug, dirigente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay-filial Itapúa.

Cristi Zorrilla, referente de los productores de Caaguazú, sostuvo que por los antecedentes de Friedmann se alista más bien para vaciar el MAG y dijo que su nombramiento “no viene bien para el país”. “El presidente no toma en serio la responsabilidad que tiene, toma el país como un boliche. No estamos de acuerdo con esta designación, queremos a un profesional del área”, añadió.

Los productores siguen en reunión y analizan qué medidas adoptar contra el nombramiento de Friedmann y algunos proponen un “tractorazo”.