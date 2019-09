Choque fatal en Ayolas

Una camioneta y una motocicleta protagonizaron un accidente con derivación fatal en la supercarrera, a escasos metros del casco urbano de la ciudad de Ayolas. Por la forma en que quedaron ambos vehículos se puede percibir que el choque fue violentamente frontal.

El accidente ocurrió este sábado cerca de las 21:00 sobre la Supercarretera, que une Ayolas con la Ruta N° 1. Estuvieron involucradas una camioneta negra, de la marca Toyota, que terminó prácticamente destruida en la parte delantera y una motocicleta roja de la marca Star, de la que solo quedó el armazón, el resto de sus partes terminaron esparcidas.

Resultó como víctima fatal Salustiano Cabrera, con domicilio en la ciudad de San Patricio Misiones, mientras que la camioneta era guiada por Dora Elizabeth Maciel, de San Juan Bautista, Misiones.

Intervinieron en el hecho Sub jefe de Comisaria, el oficial primero Roberto González, el sub oficial primero Luis Cuenca y el sub oficial primero Gabriel Silva. Hasta el lugar también llegaron la asistente fiscal de turno, Diana Leguizamón y el médico forense del Ministerio Público, Édgar Caballero.

