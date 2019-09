Hay 1 millón de DD.JJ. y solo 17 exámenes de correspondencia

En un año, la Contraloría emitió solo 17 exámenes de correspondencia de bienes sobre más de 1 millón de declaraciones juradas. El órgano contralor tiene para esta tarea, que es clave en la lucha contra la corrupción en la función pública, 17 funcionarios, 10 computadoras, 4 impresoras y una fotocopiadora.

Camilo Benítez, contralor general.

En el informe entregado hace quince días al presidente del Congreso Blas Llano por el contralor general, Camilo Benítez, se apuntó que, desde el 30 de agosto de 2018 hasta el 24 de abril de 2019, durante la gestión de Enrique García y en ocho meses, se hicieron 6 exámenes de correspondencia; y desde el 25 de abril de este año hasta ahora (periodo de Benítez), se realizaron 11 estudios, lo que totaliza 17 en el periodo de un año.

En el mismo documento se señaló que están en elaboración 48 exámenes, que van a ser culminados este mes y entre los que se encuentran los de los integrantes del Poder Ejecutivo. Es decir, del presidente, vicepresidente y los ministros.

Cada año el examen de correspondencia es de 15 a 17. Este estudio se hacía a pedido del funcionario o de la Fiscalía, en el marco de una investigación penal.

La Contraloría tiene más de 1.000.000 declaraciones juradas, atendiendo que muchos funcionarios presentaron tres, cuatro y hasta cinco declaraciones, por los distintos cargos ocupados.

“El examen de correspondencia es un trabajo que lleva tiempo. Dependemos del informe que nos tienen que enviar otras instituciones como Registros Públicos, del Automotor, bancos, financieras, Seprelad, etc. La remisión de los documentos casi siempre se extiende y tenemos que reiterar los pedidos. Dependemos mucho de otras entidades, porque si no recibimos los datos no podemos seguir el análisis”, explicó el contralor Benítez, quien insistió en que desde que asumió el cargo, hace cuatro meses, se hicieron 11 estudios de correspondencia y ordenó la realización de 1.120 análisis ante el pedido que hizo el Senado.

“Estamos trabajando, pero tropezamos con la falta de recursos económico y humano. Tenemos muchas limitaciones, pero vamos a cumplir con lo que nos solicitó el Senado”, acotó.

Por resolución, la Cámara de Senadores había solicitado a la Contraloría la declaración jurada de bienes y los exámenes de correspondencia de las autoridades de los Poderes del Estado, gobiernos locales, regionales y otros organismos y entidades, en el plazo de 15 días. Se amparó en el artículo 192 de la Constitución.

El 21 de noviembre de 2018, el órgano contralor solicitó una prórroga por 120 días, “debido al volumen y complejidad de la documentación a ser analizada”. El 23 de noviembre, el Senado concedió dicha prórroga.

El 25 de abril pasado, la Cámara de Diputados le tomó juramento al nuevo contralor, Camilo Benítez, quien por Resolución N° 69 del 16 de mayo pasado, dispuso el inicio de los trabajos de elaboración de los dictámenes de correspondencia.

El estudio de correspondencia comenzó el 3 de junio pasado y se inició con el análisis de las declaraciones juradas del Presidente de la República, el vicepresidente y los ministros del Ejecutivo. Luego seguirá con el Poder Legislativo y Judicial.

Corte debe resolver

Por otro lado, los ministros de la Corte Eugenio Jiménez, Miryam Peña y Gladys Bareiro tienen que resolver una inconstitucionalidad que presentó el excontralor Enrique García contra dos fallos judiciales que ordenaron publicar las declaraciones juradas. Salió como preopinante Bareiro.

Que no sea para blanquear

Ojalá que el examen de correspondencia no sea para blanquear a los funcionarios que se enriquecieron a costa del Estado, especialmente administradores y directores de la unidad operativa de contrataciones que manejan las licitaciones por millonarias montos y que en su mayoría se sospechan son amañadas.

“Si no hay correspondencia, los antecedentes serán remitidos a fiscalía”, aseguró el contralor.

FUENTE: ABC DIGITAL