Ocho ciudades en alerta roja por dengue

Varias ciudades del país permanecen en alerta roja por la alta infestación del mosquito transmisor del dengue. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social insisten en que la ciudadanía debe eliminar los criaderos de mosquitos para evitar una gran epidemia de dengue.

El último reporte de infestación larvaria del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, muestra un alto índice en gran parte del país, manteniendo a varias localidades en alerta amarilla, y otras, con un índice más alto, en alerta roja.

Alto Paraná es el departamento con más ciudades en alerta roja. Minga Guazú está con 66,9% de infestación, Presidente Franco con 6,75%, Ciudad del Este, con 4,52% y Santa Rita con 4,12%. En similares condiciones permanecen otras ciudades como Mariano Roque Alonso con 5,47%, Encarnación con 4,11%, Fernando de la Mora con 4,08%, Lambaré con 4,25%, todos en alerta roja. Otros puntos del país permanecen con alerta amarilla.

La estrategia diaria a fin de generar un cambio conductual que permita a la sociedad paliar y erradicar estas enfermedades sigue siendo la revisión de los potenciales criaderos del Aedes aegypti. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social insta a cumplir a seguir los siguientes pasos para mantener el hogar y el entorno libre de criaderos:

• Revisa el patio y el interior de la casa diariamente.

• Da vuelta todos los recipientes que no consigas desechar y que puedan acumular agua.

• Elimina con la basura todo objeto inservible que acumule agua: frascos, tapitas, botellas, entre otros recipientes.

• Coloca bajo techo o tapa los cacharros que no puedas desechar: vehículos, neumáticos, muebles y electrodomésticos que ya no se utilizan.

• Limpia y desmaleza patios y baldíos.

Por otra parte, la Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que fueron confirmados seis casos de dengue esta semana: cuatro de ellos se registraron en el distrito de Concepción, uno en Asunción (en el barrio Las Residentas) y otro en Pedro Juan Caballero (Amambay). Con esto ya son 8.613, en total, los casos de dengue, y 9 las muertes por la enfermedad a nivel país en lo que va del año.

Hasta el momento no se han detectado nuevos casos de zika ni chikunguña, por lo que las cifras se mantienen: 1 de y 50 de chikunguña.

El Ministerio de Salud insta a la población a consultar de forma inmediata en caso de presentar síntomas de la enfermedad como la fiebre, erupciones en piel, dolores de cabeza, en las articulaciones u otro malestar a fin de impedir la propagación del virus. También se recomienda evitar la automedicación en cualquier caso.