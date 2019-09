Absuelven al senador Buzarquis en caso lesión de confianza

El Tribunal de Sentencia absolvió de culpa al actual senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) en el juicio oral y público por lesión de confianza, cuando se desempeñaba como Ministro de Obras Públicas. El Ministerio Público solicitó que el mismo sea condenado a cinco años de prisión, pero la fiscala del caso no descarta que esta decisión sea apelada.

El senador Enrique Salyn Buzarquis (izq) junto a su hermano mellizo, el diputado Antonio Buzarquis.

El Tribunal de Sentencia, conformado por María Fernanda García (presidenta), Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate, decidió absolver al senador Enrique Salyn Buzarquis, quien fue acusado por lesión de confianza debido a que firmó en setiembre de 2012 un convenio cuando era titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para realizar estudios de suelo en el Chaco y en el departamento de Ñeembucú. La institución estatal debía pagarle la suma de US$ 500.000, más US$ 100.000 de un supuesto aporte de Yacyretá.

La agente fiscal encargada del caso, Victoria Acuña, solicitó en la fecha que Buzarquis sea privado de su libertad durante cinco años. Al respecto, Acuña señaló que van a ver los fundamentos, porque la presidenta del tribunal habló de un elemento subjetivo adicional que la ley, el artículo 192 de lesión de confianza, no requiere. “Nos preocupa que el tribunal hoy solicite o pretenda que el Ministerio Público pruebe un elemento adicional que el tipo penal no requiere”, sostuvo.

Agregó que esta no es una posición caprichosa suya. “Acá se habla de mi trabajo, esta causa fue sorteada y por sorteo vino a mi unidad. En un momento había solicitado el sobreseimiento definitivo porque el MOPC no tenía el documento original de esta causa y cuando vine se reabrió. Vuelvo a decir, es la posición del Ministerio Público, no una posición personal”, enfatizó.

Insistió en que primero analizarán los argumentos del tribunal para decidir si apelan o no esta resolución.