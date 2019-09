Cartistas apuntan ahora al intendente Mario Ferreiro

Diputados colorados cartistas manifestaron ayer en la sesión extra que existen numerosos argumentos para intervenir la Municipalidad de Asunción a cargo de Mario Ferreiro (independiente). El diputado Sebastián Villarejo (PQ) recordó que fueron concejales colorados quienes truncaron esa propuesta.



Los diputados colorados cartistas Basilio Núñez y Raúl Latorre (exconcejal capitalino) manifestaron ayer que existen motivos suficientes para impulsar la intervención de la Municipalidad de Asunción a cargo de Mario Ferreiro (independiente).

Durante el tratamiento de la destitución del intendente de San Carlos del Apa, Higinio Fernández (ANR, Añetete), quien finalmente fue destituido ayer , diputados de la oposición como Antonio Buzarquis (PLRA, efrainista) argumentó que no se prestaría a las intenciones de los colorados, porque en una sesión anterior decidieron salvar a varios intendentes cuestionados, por un pacto político. Esto motivó la reacción del cartista Núñez, quien cuestionó a Buzarquis y a los demás opositores de no ver las irregularidades existentes en la administración de la Comuna capitalina. “Que si yo diría que tiene algunas faltas administrativas la Municipalidad de Ciudad del Este, el Municipio de Asunción tiene multiplicado por 4.000%”, dijo el diputado líder de la bancada cartista. Alegó que como “chaqueño” puede ver las falencias en Asunción y se comprometió a mostrar esa realidad a sus colegas “vamos a ver qué hacen los transparentes, si acompañan los transparentes, o los hipertransparentes”, ironizó refiriéndose a opositores.

Tuvo el apoyo del diputado Latorre, quien indicó que todos son testigos de la situación en que está sumida la Capital citando los baches y la acumulación de desechos en las calles, y que no existe una indignación sobre esto. Comentó además que enviaron varios pedidos de informes a la Comuna de Asunción, pero no tuvieron respuesta alguna. Indicó que de haber un pedido de intervención votaría con las dos manos y las dos piernas levantadas. Mencionó que se trata de una “indignación selectiva” por parte de los legisladores opositores.