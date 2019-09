Municipalidad de CDE clausura dos locales por falta de pago de patente comercial

Una comitiva de la Municipalidad de Ciudad del Este procedió este martes, a la clausura de dos locales comerciales, por falta de pago de patente comercial y otras irregularidades. La clausura forma parte de una medida que adopta la Dirección de Recaudaciones, considerando el alto nivel de morosidad en el municipio y que ya venció el plazo de las notificaciones realizadas.

La comitiva que realizó el procedimiento estuvo integrada por el director de Recaudaciones, Wilson Dos Santos, el director de Defensa del Consumidor, Richard González, el jefe de Tasas Especiales, Sergio Giménez y el procurador del Juzgado de Faltas Municipales, Tomás Riveros.

Luego de la constatación de una serie de irregularidades se clausuró en forma temporal, el local de explotación de juegos de azar, Games Imperial II del barrio San Miguel de Ciudad del Este.

Dos Santos explicó que la disposición de la clausura temporal del local obedeció a la transgresión de dos ordenanzas municipales: la explotación de juegos de azar que no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) ni de la Junta Municipal y la falta de patente municipal.

Aclaró que si bien los funcionarios de la empresa presentaron una patente impresa, se pudo verificar que en la Municipalidad no se ha encontrado registro de la misma, por lo que se presume que es falsa. El local permanecerá en clausura hasta que el propietario se ponga al día con los documentos y pagos de patente correspondientes, según anunció.

Destacó que previo al procedimiento de la fecha, el propietario fue debidamente notificado con relación a las faltas y que de igual manera se acercaron al local para conversar con él pero no se presentó en el lugar. Por lo tanto, se procedió al cierre temporal luego de labrar acta tras la verificación de todas las documentaciones presentadas por la funcionaria que se encontraba en el local.

Richard González, director de Defensa del Consumidor, señaló que durante la intervención se comprobó que el establecimiento no cuenta con los permisos necesarios para operar, además de presentar una patente que no corresponde al servicio que están prestando. Supuestamente abonaron G. 632.000 por una actividad por la que mínimamente deberían pagar más de 30 millones de guaraníes. Especificó que esto afecta en forma directa no solamente al Municipio, sino también a cada ciudadano que exige transparencia y que los comercios trabajen en forma legal.

Indicó que en comunicación telefónica con el propietario han dejado pendiente la posibilidad de que el mismo presente los documentos para ejercer su defensa. Destacó que la CONAJZAR establece que por local deben funcionar 15 máquinas de juego electrónico y que sin embargo, en el local intervenido encontraron más de 42. Constituye una irregularidad que evidentemente se dejó de lado por mucho tiempo. Dijo que también se constató que no existen registros de pago en la Municipalidad, además de no presentar permisos correspondientes y que de acuerdo a las normativas, cada máquina debe estar registrada con el logo de la CONAJZAR.

“Instamos a la ciudadanía y, en especial a los que ejercen este tipo de actividades a que regularicen las mismas para evitar la clausura”, concluyó.

Segunda clausura

La misma comitiva se trasladó luego al microcentro de Ciudad del Este, donde se procedió a la clausura de una tienda de la empresa Athletic House, por falta de pago de patente.

La empresa recibió la notificación correspondiente y no cumplió con los plazos establecidos, por lo que se tuvo que clausurar también temporalmente al tener casi un año de atraso, según explicó el director Wilson Dos Santos. Anunció que una vez que la empresa cumpla con sus obligaciones se procederá a levantar la medida.

Alto nivel de morosidad

El índice de morosidad en el pago de impuestos inmobiliarios en el municipio de Ciudad del Este es del 64%. De los 120.256 inmuebles de la capital de Alto Paraná, registrados en el Servicio Nacional de Catastro, sólo los propietarios de 43.719 inmuebles pagaron sus impuestos en 2018, lo cual representa solo un 36%.

En cuanto al pago de patentes comerciales, sólo el 32 % de los comercios pagaron este tributo el año pasado. De los 34.561 comercios registrados en la base de datos de la Municipalidad de Ciudad del Este, sólo abonaron 10.917 locales.