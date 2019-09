El campeón golea a placer

Guaraní (División de Honor) goleó a placer 5-0 anoche a Sol de América de Pastoreo (Unión del Fútbol del Interior) y sigue firme en la defensa de su cetro de la primera edición de Copa Paraguay.

El equipo aborigen enfrentará al Deportivo Santaní en los cuartos de final del torneo Integración que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

La eficacia y la superioridad física fueron predominantes a favor del cuadro que dirige Gustavo Costas, y con el esquema y las variantes planificadas salieron a la perfección.

José Ortigoza, la figura del encuentro, llegó a marcar un doblete en su cuenta personal, el artillero aborigen abrió el marcador ni bien comenzó el encuentro y el mismo atacante se encargó de conseguir el quinto gol aurinegro la abultada victoria en Itauguá.

La actuación del juvenil Roberto Fernández dejó contento a Costas que busca minutos para los que no tienen muchas oportunidades en el once titular que viene jugando el Clausura.

Por el lado de Sol de América, hizo mucho para no caer en la goleada, grandes tapadas del portero Daniel Benítez y la sólida defensa que presentaron, no duró mucho y el desgaste más el ritmo intenso que metió el adversario, terminaron derrumbando al conjunto de Pastoreo que no pudo marcar al menos un tanto en su despedida.

Lopes libera el cupo extranjero

El defensor Hernán Ezequiel Lopes (28 de marzo de 1991), de origen argentino, desde ayer deja de ocupar la plaza de futbolista extranjero en el plantel de Guaraní al acreditarse la nacionalidad paraguaya, a la que se benefició por el lado materno.

Hernán se unió al Legendario a principios del año, pero no pudo jugar un solo partido en el torneo Apertura a raíz de una lesión en el talón de aquiles que sufrió en un amistoso en medio de la pretemporada.

Otros foráneos nacionalizados paraguayos en la plantilla aurinegra son el arquero argentino Ignacio Don, el lateral también argentino Guillermo Benítez. Con esto, los de afuera que tiene a disposición el técnico Gustavo Costas son el arquero uruguayo Jorge Bava, el volante charrúa Rodrigo Fernández Cedrés, volante argentino Claudio Aquino, el delantero argentino Fernando Barrientos.

Lopes jugó los dos últimos partidos del aborigen cuando saltó del banco.

Fuente: ABC Digital.