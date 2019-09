El sexting y la sextorsión: cómo actúan los criminales y qué hacer

Vivir en constante zozobra. Así son los días de las víctimas de una práctica conocida globalmente como «sextorsión». Una vez se arriesgaron a practicar «sexting» con personas que creyeron eran de confianza, una gran imprudencia que les costó la tranquilidad de la vida cotidiana. Conozca las implicancias y cómo actúan los criminales para captar víctimas.

Afiche contra la «sextorsión» divulgado por el Ministerio del Interior.

La palabra «sexting» se ha convertido en tendencia en las redes sociales de Paraguay a raíz de los últimos casos que se dieron a conocer esta semana, tras denuncias de las víctimas. Pero, antes de hablar de las implicancias entendamos su significado. La Real Academia Española define el «sexting» como «envío de imágenes o mensajes de texto con un contenido sexual a través de un dispositivo electrónico, especialmente un teléfono móvil».

Hay personas que recurren al intercambio de mensajes, fotografías o videos como parte de un juego erótico a fin de vivir experiencias placenteras o en el caso de las parejas para mantener encendida la famosa «llama de la pasión». Practicarlo no está prohibido, pero si puede resultar muy riesgoso y más aún cuando no se conoce personalmente al receptor, pues éste puede estar escondiendo su verdadera identidad detrás de un perfil falso y sus intenciones, casi siempre, no son las más sanas.

Esta situación puede dar paso a la «sextorsión» que consiste en chantajear a una persona utilizando sus imágenes (videos o fotos), en donde se la vea de forma íntima o sexual y que normalmente se comparte mediante el «sexteo», mejor conocido como «sexting». Es entonces cuando se inicia el infierno de la víctima.

Una denuncia que derivó en la detención de los presuntos criminales ejemplifica perfectamente lo que es «sextorsión» y cómo se puede dar.

Una comitiva fiscal policial detuvo el martes pasado en Minga Guazú a una pareja -el dirigente deportivo Javier González y Liliana Beatriz Martínez- tras la denuncia de un hombre que pagó millonarias sumas para que las fotos íntimas -que él mismo envío por mensajes- no sean publicadas. El comisario Nimio Cardozo, del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, explicó que en este caso la víctima acudió desesperada a realizar la denuncia y que hasta estaba pensando en recurrir al suicidio para liberarse de la presión que ejercían los extorsionadores. La víctima fue despojada de unos G. 400 millones aproximadamente en menos de un año.

Se informó que el primer contacto se realizó a través de Facebook. La red social permitió que los delincuentes estudien minuciosamente a su víctima, teniendo acceso a su red laboral, entorno familiar y amistades.

Una vez en confianza, el emisor acepta enviar sus imágenes íntimas. Con esos elementos, los criminales empiezan la extorsión, amenazando al afectado con publicar esas imágenes en las redes sociales o enviar sus familiares y amigos, si no les giraba la cantidad de dinero exigida. Pedían entre G. 5 a 10 millones por semana, según los investigadores.

En estos casos, las víctimas generalmente tienden a acceder al pago por temor a ser expuestos a la vergüenza y humillación. De la desesperación hacen lo que sea para que las imágenes no salgan a la luz pública.

MENORES SON LOS MÁS VULNERABLES

Los padres deben estar en constante vigilancia, principalmente si sus hijos tienen acceso a las nuevas tecnologías como las redes sociales. Si bien, cualquier persona puede caer en esta trampa criminal, los menores de edad son los más vulnerables, ya que generalmente no suelen pedir ayuda por temor a ser reprendidos por sus padres. Esta situación puede desencadenar graves daños psicológicos para el menor afectado.

El primer consejo es entablar un fuerte vínculo de confianza entre padres e hijos, a fin de que cualquier intento de acercamiento por parte de extraños, los niños tengan el instinto de comunicar.

Se pide a los padres supervisión constante de los dispositivos electrónicos que manipulen los chicos. Es de suma importancia el monitoreo del uso de las redes sociales, contactos, aplicaciones y páginas de internet que visitan.

Cualquier cuidado que se tenga no está demás, pues hay organizaciones criminales dedicadas a captar niños y adolescentes como víctimas.

PROTECCIÓN A LA IDENTIDAD

Ante estas situaciones, el comisario Cardozo explicó que el Departamento Antisecuestro cuenta con un protocolo de protección de identidad de las víctimas, a fin de no revelar sus nombres. Agregó que su dependencia cuenta con un línea gratuita para denuncias, que es el *377, donde un especialista atenderá al afectado.

«NINGUNA SEÑORITA ATRACTIVA TE VA A ESCRIBIR»

En agosto pasado el Ministerio del Interior lanzó una campaña contra la sextorsión alertando a los hombres a no caer en la trampa. «Ninguna señorita atractiva te va a escribir. Solo quieren tu número de celular para que les envíes fotos, que luego usarán para extorsionarte y sacarte cada vez más dinero. ¡No seas víctima de sextorsión!», refiere un afiche publicado por la cartera de Estado en sus redes sociales. Además advierte: «Cuidá con quien interactuás en redes sociales. No reveles información privada a desconocidos».

NO OLVIDAR QUE EL SEXTING ES UN ACTO DE RIESGO. AQUÍ ALGUNAS RECOMENDACIONES SI SE OPTA POR PRACTICARLO

1- La persona no debe sentirse presionada ni acceder al sexting bajo amenazas

2- Tener la confianza suficiente de que el destinatario protegerá tus imágenes

3- Confirma que tu celular no tenga malware y pide al destinatario que haga lo mismo, ya que este tipo de programas malignos pueden robar tus datos, incluyendo imágenes

4- No incluyas en la imagen partes de tu cuerpo que puedan ayudar a identificarte, como rostro, cicatrices, lunares, tatuajes, objetos o entorno

5- Evita el uso de redes wifi públicas durante el envío. Lo mismo debe hacer el destinatario

6- Elimina del dispositivo electrónico o nubes las imágenes luego de enviarlas. Pide al destinatario que haga lo mismo al recibirlas.